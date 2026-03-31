Tân Chủ tịch Khánh Hòa nêu mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII diễn ra ngày 30.3, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 100% phiếu tán thành. Phát biểu nhận chức, ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định đây không chỉ là vị trí điều hành mà là trách nhiệm trực tiếp trước Tỉnh ủy, HĐND và nhân dân về kết quả phát triển địa phương, hiệu lực quản lý nhà nước và việc giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống người dân.

Ông Nguyễn Việt Hùng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cam kết tháo gỡ điểm nghẽn, đổi mới cách điều hành

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xác định 5 định hướng điều hành trọng tâm.

Trước hết là tổ chức thực hiện nghị quyết theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Không để tình trạng có việc nhưng không rõ ai chịu trách nhiệm, có chủ trương nhưng không có kế hoạch thực hiện.

Thứ hai là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn, gồm các dự án chậm tiến độ, vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư còn rườm rà. "Việc gì thuộc thẩm quyền của tỉnh phải xử lý ngay, việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất giải pháp, không để tồn đọng", ông Hùng nhấn mạnh.

Thứ ba, tập trung vào các động lực tăng trưởng đã được xác định trong nghị quyết, gồm công nghiệp, năng lượng, du lịch, dịch vụ, đô thị và xây dựng. Ông Hùng đặc biệt nhấn mạnh sẽ chủ động triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, trong đó có năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, gắn với chuẩn bị hạ tầng và công tác tái định cư.

Thứ tư là đổi mới cách điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả; giảm tối đa thủ tục không cần thiết, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị, từ xử lý hồ sơ sang giải quyết vấn đề.

Thứ năm là xây dựng bộ máy chính quyền thực sự hiệu lực, đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Nhận định về bối cảnh sau sáp nhập, ông Hùng cho rằng tỉnh Khánh Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn và bài toán phức tạp hơn. "Nếu không thay đổi cách làm sẽ không đạt được mục tiêu mới", ông Hùng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể UBND tỉnh làm việc trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát thực tiễn, lấy kết quả công việc làm thước đo chủ yếu.

Mục tiêu xuyên suốt được tân Chủ tịch UBND tỉnh đặt ra là xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố, là trung tâm dịch vụ du lịch quốc tế, trung tâm năng lượng và đổi mới sáng tạo của khu vực.