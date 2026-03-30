Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 30.3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Với 100% phiếu tán thành, các đại biểu đã bầu ông Lâm Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lâm Đông (55 tuổi, quê Gia Lai) có trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cử nhân sư phạm tiếng Anh, cử nhân giáo dục chính trị; cao cấp lý luận chính trị.

Hai Phó chủ tịch HĐND gồm ông Lữ Thanh Hải và bà Phạm Thị Xuân Trang. Kỳ họp cũng bầu trưởng các ban của HĐND tỉnh, gồm Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc và Ban Văn hóa - Xã hội.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Việt Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031. Năm Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền và Nguyễn Thanh Hà.

Phát biểu nhận chức, ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định sẽ điều hành theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Ông cam kết ưu tiên tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, vướng mắc về đất đai và cải cách thủ tục đầu tư; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng chiến lược gồm công nghiệp, năng lượng, du lịch và đô thị. "Việc gì thuộc thẩm quyền của tỉnh phải xử lý ngay, việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất giải pháp, không để tồn đọng", ông Hùng chia sẻ.

Kỳ họp cũng bầu 14 ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh; thiếu tướng Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; bà Chamaléa Thị Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Nguyễn Như Hoa, Chánh thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính; ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Chánh văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công thương; ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.