Ông Trần Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 27.3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị diễn ra sau khi ông Nghiêm Xuân Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được Trung ương bầu giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tham dự hội nghị có ông Nghiêm Xuân Thành trên cương vị đại diện Trung ương; chủ trì hội nghị là các Thường trực Tỉnh ủy, trong đó có ông Nguyễn Việt Hùng, tân Phó bí thư Tỉnh ủy vừa được Ban Bí thư điều động về Khánh Hòa cùng ngày.

Ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tham gia bỏ phiếu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tạo điều kiện trong suốt thời gian ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Ông cho biết trên cương vị mới sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Khánh Hòa hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông Nghiêm Xuân Thành trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đồng thời mong ông tiếp tục đóng góp ý kiến để Khánh Hòa sớm trở thành thành phố.

Ông Trần Phong được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu tuyệt đối

Hội nghị tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhận được 100% phiếu tín nhiệm của các đại biểu có mặt, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Phong bắt đầu sự nghiệp công tác từ năm 1997, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trước khi về Khánh Hòa như: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Bình; Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ tháng 11.2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh trước khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy ngày 27.3.2026.



