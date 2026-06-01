Khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam lo thiệt hại nặng vì El Nino mạnh

Đó là thông tin chính thức được đăng trên trang web của DA trong tuần qua. Cụ thể, Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco P. Tiu Laurel Jr. đã yêu cầu triệu tập lại "lực lượng đặc nhiệm El Nino" của Bộ Nông nghiệp để chuẩn bị cho đất nước đối phó với một đợt El Nino nghiêm trọng có thể xảy ra vào cuối năm nay. DA cảnh báo, thời tiết khô hạn kéo dài có thể ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng, làm giảm thu nhập của nông dân và đẩy giá lương thực lên cao.



Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) dự báo, xác suất đến 92% về một đợt El Nino có cường độ từ trung bình đến mạnh xảy ra vào quý 4/2026 và có thể kéo dài đến đầu năm 2027.

Kinh nghiệm từ đợt El Nino năm 2023 - 2024 cho thấy, thiệt hại rất lớn cho nông nghiệp, khoảng 57,78 tỉ peso (tương đương 934 triệu USD) - mức thiệt hại lớn nhất trong lịch sử. Bắp, lúa, các loại cây trồng có giá trị cao, sắn, dừa và thủy sản cùng bị thiệt hại nặng. Tác động kinh tế lan rộng khắp cả nước với tổng sản lượng nông nghiệp năm 2024 giảm 2,2%.

Trên cơ sở đó, DA ước tính với El Nino cường độ mạnh sắp xuất hiện, riêng sản lượng lúa có thể giảm tới 700.000 tấn, tương đương 3,5% sản lượng mục tiêu hàng năm. Báo hiệu những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh lương thực quốc gia và thu nhập nông thôn. DA cũng triển khai các biện pháp bao gồm gieo mây để tăng lượng mưa, lắp đặt hệ thống tưới tiêu bằng năng lượng mặt trời, điều chỉnh lịch gieo trồng cho phù hợp với điều kiện thời tiết cụ thể từng khu vực và các chương trình đa dạng hóa cây trồng nhằm ổn định thu nhập của nông dân.

Tháng trước, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, Philippines sẽ tiếp tục là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2026 với sản lượng lên tới 5,5 triệu tấn và tiếp tục tăng lên 5,6 triệu tấn trong năm 2027.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê Philippines, trong 4 tháng đầu năm 2026, nước này đã nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn gạo, tăng gần gấp đôi so với các tuyên bố của DA về việc hạn chế nhập khẩu. Philippines vẫn phụ thuộc vào gạo nhập khẩu từ Việt Nam vì chất lượng và giá cả rất hợp lý.

Tính đến cuối tuần trước, giá gạo Việt Nam xuất khẩu phổ biến trên 500 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm khoảng 520 USD/tấn; gạo Jasmine 532 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Thái Lan, giá gạo tăng vọt đến 70 USD trong tháng 5. Cụ thể, gạo 5% tấm từ mức 408 USD/tấn lên 478 USD/tấn vào cuối tháng và là mức cao nhất trong 16 tháng qua. Giá gạo tăng cao vì các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp địa phương không dám bán ra do lo ngại El Nino khiến nguồn cung khan hiếm vào cuối năm.