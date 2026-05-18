Việt Nam tiếp tục là nhà nhập khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới

Chí Nhân
18/05/2026 16:10 GMT+7

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 3,9 triệu tấn gạo trong năm nay, tiếp tục là nhà nhập khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới, sau Philippines.

USDA dự báo, trong năm 2026 Philippines sẽ nhập khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo, vẫn là nhà mua gạo lớn nhất thế giới. Mặc dù trong thời gian gần đây, Philippines nỗ lực thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm nhập khẩu nhưng theo USDA, do dân số tăng dẫn đến nhu cầu lương thực tăng cao. Thêm vào đó, giá cả thị trường gạo đang ở mức thấp là yếu tố hỗ trợ nhập khẩu của quốc đảo này.

Việt Nam là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới và cũng giữ vị trí 'á quân' nhập khẩu

Đứng ở vị trí thứ 2 không phải Trung Quốc hay các nước châu Phi mà chính là Việt Nam. Dù Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới chỉ sau Ấn Độ nhưng cũng nhập khoảng 3,9 triệu tấn, nhờ thương mại với Campuchia phát triển tốt.

Trong 4 tháng đầu năm nay, theo thống kê của USDA, Việt Nam nhập khẩu gạo ước tính đạt kim ngạch khoảng 613 triệu USD, tương đương khoảng 1,5 triệu tấn. Trong khi đó, xuất khẩu gạo đạt 3,3 triệu tấn và kim ngạch 1,57 tỉ USD. Thặng dự thương mại gạo đạt 957 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ cơ chế xuất nhập linh hoạt này, trong giai đoạn giá gạo lên cơn sốt vì khô hạn do El Nino 2023 - 2024, Việt Nam đã lập kỷ lục về xuất khẩu gạo với sản lượng 9,1 triệu tấn, kim ngạch 5,8 tỉ USD hồi năm 2024. Ngược lại, trong giai đoạn giá thấp vừa qua thì gạo nhập được xem là yếu tố khiến giá gạo nội địa giảm mạnh hơn.

Hiện tại, thế giới lại đang đối mặt với một đợt El Nino mới, USDA dự báo triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2026 và năm 2027 rất tốt khi các khách hàng truyền thống đều tăng mạnh nhập khẩu. 

Ngoài Philippines và Việt Nam, các nước nhập khẩu gạo với số lượng lớn trên thế giới còn có Trung Quốc 3,3 triệu tấn, Malaysia 1,6 triệu tấn, Nigeria là 2,9 triệu tấn, Bờ Biển Ngà 1,8 triệu tấn và Senegal 1,3 triệu tấn…

Mỹ dự báo Philippines nhập khẩu gạo kỷ lục tới 5,5 triệu tấn

Khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines sẽ nhập khẩu lượng gạo kỷ lục đến 5,5 triệu tấn trong năm 2026 và tăng lên 5,6 triệu tấn trong năm 2027.

