Xuất khẩu gạo Việt Nam vượt Thái Lan 1,1 triệu tấn, nhờ đâu?

Thị trường gạo thế giới những tháng đầu năm 2026 đối mặt với sự trầm lắng khi nguồn cung dồi dào khiến giá giảm mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng quân sự ở Trung Đông cũng góp phần ảnh hưởng tới hoạt động thương mại của mặt hàng này, đặc biệt là Thái Lan chịu tác động nặng nề nhất.



Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới, vượt Thái Lan đến 1,1 triệu tấn ẢNH: DUY TÂN

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 3,3 triệu tấn gạo, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 468,4 USD/tấn, giảm 9%; kim ngạch đạt 1,57 tỉ USD, giảm 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu thống kê cho thấy, dù thị trường thế giới dư cung nhưng các khách hàng truyền thống vẫn tăng nhập khẩu gạo của Việt Nam. Cụ thể, Philippines trong 4 tháng qua đã nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam, vượt kế hoạch khoảng 700.000 tấn. Đặc biệt, sản lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc cũng tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 4, lượng gạo xuất khẩu vượt 1 triệu tấn. Điều này giúp giảm áp lực tồn kho và tiêu thụ lúa hàng hóa trong dân, nếu không vụ đông xuân vừa rồi sẽ khó khăn hơn.

Trong khi Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định thì Thái Lan lại sụt giảm mạnh vì xung đột quân sự ở Trung Đông. Cụ thể là Iraq, bình thường mỗi năm Thái Lan xuất sang thị trường này khoảng 1 triệu tấn gạo, khoảng 80.000 - 90.000 tấn mỗi tháng. Báo chí Thái Lan dẫn lời ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cho biết, sau 2 tháng nổ ra xung đột Trung Đông đã khiến lượng gạo xuất khẩu vào đây giảm 200.000 tấn. Kết quả 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượng gạo xuất khẩu là 2,2 triệu tấn. Nếu tình trạng hiện tại tiếp tục kéo dài, dự báo cả năm 2026, xuất khẩu gạo chỉ đạt 6,6 triệu tấn, thấp hơn so với mục tiêu 7 triệu tấn.

Ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), cho biết: Sau đợt tăng giá mạnh vừa rồi, thị trường hiện duy trì mức cao; giá gạo trắng giống IR50404 khoảng 460 USD/tấn còn gạo thơm ĐT8 là 535 USD/tấn giao tại cảng TP.HCM. Do giá tăng nhanh nên các nhà nhập khẩu cũng điều chỉnh giảm tốc độ mua vào.

Một số doanh nghiệp nhận định, giai đoạn gạo giá thấp đã kết thúc và từ đầu tháng 5 đến nay bắt đầu thời kỳ giá cao. Nguyên nhân là thời tiết bất thường, El Nino mạnh sắp xuất hiện nên các nước nhập khẩu gạo tăng thu mua gạo dự trữ để tránh phải chạy theo cơn sốt giá như năm 2023 - 2024. Chẳng hạn, Malaysia đã tăng dự trữ gạo từ 3 tháng lên 9 tháng hay Philippines nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tăng tốc nhập khẩu gạo kể từ đầu năm 2026. Bên cạnh vấn đề El Nino, căng thẳng quân sự ở Trung Đông kéo giá phân bón tăng cao cũng góp phần hình thành mặt bằng giá gạo mới.