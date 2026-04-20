Giá gạo Việt Nam tăng mạnh nhất châu Á

Chí Nhân
Chí Nhân
20/04/2026 09:47 GMT+7

Tuần qua, giá gạo châu Á đồng loạt tăng mạnh, trong đó gạo Việt Nam tăng mạnh nhất. Nếu tính từ đầu tháng 4 đến nay tổng mức tăng đã lên đến 55 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tuần qua giá gạo châu Á đồng loạt tăng, phổ biến khoảng 4 - 5 USD/tấn. Đặc biệt, so với tuần trước, một số loại gạo của Việt Nam tăng mạnh như gạo Jasmine tăng 9 USD lên 469 USD/tấn, còn gạo thơm 5% tấm tăng đến 15 USD lên 500 USD/tấn. Nếu tính từ đầu tháng 4 đến nay, giá gạo thơm 5% tấm đã tăng đến 55 USD/tấn, còn gạo Jasmine cũng tăng đến 32 USD/tấn.

Giá gạo Việt Nam tăng mạnh nhất châu Á - Ảnh 1.

Giá gạo ở Việt Nam tăng mạnh nhất châu Á, giá lúa gạo nội địa cũng tăng theo xu hướng chung

ẢNH: DUY TÂN

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, giá gạo Việt Nam tăng mạnh vì nhu cầu tiêu thụ cao từ các khách hàng truyền thống tăng nhập. Đáng chú ý là sự quay trở lại của các nhà mua hàng từ Trung Quốc và Malaysia. Năm trước, các thị trường này thu mua chậm chạp còn năm nay họ tăng nhập nhờ giá tốt. Quan trọng hơn là thị trường chủ lực Philippines vẫn nhập số lượng lớn trong những tháng qua. Ước tính đến thời điểm này lượng gạo mà Philippines nhập khẩu từ Việt Nam đã vượt 1 triệu tấn. Ngoài ra, các thị trường châu Phi cũng tăng mua trở lại sau giai đoạn trì hoãn vì căng thẳng quân sự ở Trung Đông.

Nhu cầu tiêu thụ cao cộng với vụ thu hoạch lúa đông xuân ở ĐBSCL đang đi vào giai đoạn cuối khiến giá lúa gạo nguyên liệu ở ĐBSCL cũng tăng theo. Tại một số địa phương, giá lúa tươi OM18 và ĐT8 từ 5.900 - 6.200 đồng/kg, giá lúa OM 5451 dao động mốc 5.500 - 5.700 đồng/kg, giá lúa IR50404 từ 5.400 - 5.600 đồng/kg. Còn giá gạo nguyên liệu IR50404 dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM18 từ 8.700 - 8.900 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg, gạo ĐT8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg…

Theo một số doanh nghiệp, dự báo giá gạo còn tiếp tục tăng khi nhu cầu nhập khẩu của nhiều thị trường vẫn còn cao và nguồn cung ở Việt Nam hiện không còn nhiều.

Philippines nhập khẩu kỷ lục, giá gạo Việt Nam tăng mạnh

Philippines nhập khẩu kỷ lục, giá gạo Việt Nam tăng mạnh

Giá gạo thế giới và Việt Nam đồng loạt tăng, trong đó gạo thơm tăng đến 15 USD so với đầu tháng 4. Nguyên nhân đến từ khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines nhập khẩu tăng 37%.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
