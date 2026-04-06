Khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam khởi xướng điều tra tự vệ

Cụ thể, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết mới nhận được thông tin từ DA về cuộc điều tra với sản phẩm gạo nhập khẩu được căn cứ theo đơn đề nghị của ngành sản xuất nội địa Philippines. Sản phẩm bị điều tra là gạo nhập khẩu, kể cả gạo chưa xay xát, đã bóc vỏ (gạo nâu), xay một phần, xay hoàn toàn hoặc gạo vỡ, thuộc các mã AHTN chương 1006, gồm các mã 1006.10; 1006.20; 1006.30; 1006.40. Thời kỳ điều tra từ 2020 đến tháng 8.2025.



Philippines, khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam điều tra sản phẩm gạo nhập khẩu ẢNH: DUY TÂN

Bộ Nông nghiệp Philippines có bằng chứng sơ bộ về việc có sự gia tăng đáng kể và liên tục về khối lượng nhập khẩu gạo, cả về tuyệt đối và tương đối so với sản lượng và tiêu thụ nội địa. Có thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất gạo nội địa, đặc biệt là nông dân trồng lúa địa phương. Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa sự gia tăng nhập khẩu và thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất nội địa; thể hiện qua việc giá gạo trong nước liên tục hạ giá do gạo nhập khẩu và sự chuyển tải tác động của giá gạo nhập khẩu đến giá bán tại ruộng thông qua chuyển giá trị gạo tích hợp.

Theo quy định, Bộ Nông nghiệp Philippines là cơ quan khởi xướng điều tra giai đoạn sơ bộ, trong trường hợp kết luận sơ bộ là khẳng định, Ủy ban thuế quan Philippines sẽ tiến hành điều tra chính thức.

Căn cứ thông tin nêu trên, để giảm thiểu tác động gây ra trong trường hợp Philippines áp dụng biện pháp tự vệ với gạo nhập khẩu mà thời hạn áp dụng có thể lên đến 8 năm. Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đi Philippines cần chuẩn bị phương án ứng phó với vụ việc và chuẩn bị đầy đủ dữ liệu liên quan để cung cấp thông tin lập luận, phản biện. Cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với Cục và có văn bản đề nghị Bộ Công thương, trong trường hợp cần sự hỗ trợ từ phía Chính phủ.

Trong nhiều năm qua, Philippines liên tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, đỉnh điểm là năm 2024 với sản lượng vượt 5 triệu tấn. Philippines phải tăng nhập khẩu gạo vì nền sản xuất trong nước kém hiệu quả nên giá thành cao không cạnh tranh được với gạo nhập khẩu. Trong khi đó, gạo Việt Nam với phẩm chất tốt và giá cạnh tranh đã từng bước chiếm lĩnh thị phần gạo nhập khẩu tại Philippines.