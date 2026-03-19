Tín hiệu tích cực cho xuất khẩu gạo Việt Nam

Giá gạo nội địa và nhập khẩu tại thị trường Philippines đang ấm lên và dự báo sẽ tiếp tục tăng do cước phí vận chuyển từ các trang trại ra thị trường tiêu thụ tăng theo giá nhiên liệu. Báo chí nước này cho hay, tuần qua, giá gạo nội địa đã tăng khoảng 2 peso/kg do chi phí vận chuyển tăng theo giá dầu. Trong khi đó, gạo nhập khẩu cũng tăng thêm 20 - 50 USD/tấn khiến giá gạo bán lẻ mặt hàng này tăng (từ 21.000 đồng/kg lên 26.000 đồng/kg, tính theo tiền đồng Việt Nam).



Để tăng bình ổn thị trường và kiềm chế lạm phát, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang đề xuất một loạt giải pháp để bình ổn thị trường như tăng cường bán gạo bình ổn giá, áp dụng mức giá trần bán lẻ với gạo nhập khẩu… Còn Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) muốn bán gạo trực tiếp cho người dân.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL, giá gạo ở thị trường Philippines tăng sẽ tạo điều kiện tốt cho nông dân nước này thu được lợi nhuận tốt. Bên cạnh đó, đây cũng là tín hiệu cho thấy nhu cầu nhập khẩu gạo từ Việt Nam tăng tương ứng, đặc biệt với lo ngại chi phí vận chuyển tiếp tục tăng theo giá xăng dầu. Do vậy, các doanh nghiệp Philippines cũng đang tích cực nhập khẩu theo số lượng được cấp phép.

Trong khi đó, một doanh nghiệp ở TP.HCM cho biết đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu tại một hội chợ ở Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, thị trường Trung Quốc đang tăng nhập khẩu gạo từ Việt Nam vì thời điểm hiện tại giá rất tốt. Đây là lý do chính khiến các doanh nghiệp Trung Quốc tăng nhập khẩu gạo Việt Nam.

Trong 2 tháng đầu năm nay, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ chính của hạt gạo Việt Nam và Trung Quốc đứng thứ 2. Bên cạnh đó, thị trường truyền thống khác là Malaysia cũng tăng nhập khẩu trở lại.

Năm 2026, Philippines dự kiến nhập khẩu khoảng 3,8 triệu tấn gạo để phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa. Trong 2 tháng qua, nước này đã nhập khẩu 820.000 tấn, cao hơn 220.000 tấn so với kế hoạch và tăng đến 49% so với cùng kỳ năm trước. Có đến 87% lượng gạo nhập khẩu của Philippines đến từ Việt Nam.