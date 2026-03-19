Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Tín hiệu tích cực cho xuất khẩu gạo Việt Nam

Chí Nhân
19/03/2026 08:50 GMT+7

Giá gạo tại thị trường Philippines đang ấm lên theo tình hình căng thẳng ở Trung Đông và dự kiến còn tiếp tục tăng. Điều này được cho sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam.

Giá gạo nội địa và nhập khẩu tại thị trường Philippines đang ấm lên và dự báo sẽ tiếp tục tăng do cước phí vận chuyển từ các trang trại ra thị trường tiêu thụ tăng theo giá nhiên liệu. Báo chí nước này cho hay, tuần qua, giá gạo nội địa đã tăng khoảng 2 peso/kg do chi phí vận chuyển tăng theo giá dầu. Trong khi đó, gạo nhập khẩu cũng tăng thêm 20 - 50 USD/tấn khiến giá gạo bán lẻ mặt hàng này tăng (từ 21.000 đồng/kg lên 26.000 đồng/kg, tính theo tiền đồng Việt Nam).

Thị trường xuất khẩu gạo khởi sắc khi nông dân ĐBSCL bước vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân

ẢNH: DUY TÂN

Để tăng bình ổn thị trường và kiềm chế lạm phát, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang đề xuất một loạt giải pháp để bình ổn thị trường như tăng cường bán gạo bình ổn giá, áp dụng mức giá trần bán lẻ với gạo nhập khẩu… Còn Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) muốn bán gạo trực tiếp cho người dân.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL, giá gạo ở thị trường Philippines tăng sẽ tạo điều kiện tốt cho nông dân nước này thu được lợi nhuận tốt. Bên cạnh đó, đây cũng là tín hiệu cho thấy nhu cầu nhập khẩu gạo từ Việt Nam tăng tương ứng, đặc biệt với lo ngại chi phí vận chuyển tiếp tục tăng theo giá xăng dầu. Do vậy, các doanh nghiệp Philippines cũng đang tích cực nhập khẩu theo số lượng được cấp phép.

Trong khi đó, một doanh nghiệp ở TP.HCM cho biết đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu tại một hội chợ ở Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, thị trường Trung Quốc đang tăng nhập khẩu gạo từ Việt Nam vì thời điểm hiện tại giá rất tốt. Đây là lý do chính khiến các doanh nghiệp Trung Quốc tăng nhập khẩu gạo Việt Nam.

Trong 2 tháng đầu năm nay, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ chính của hạt gạo Việt Nam và Trung Quốc đứng thứ 2. Bên cạnh đó, thị trường truyền thống khác là Malaysia cũng tăng nhập khẩu trở lại.

Năm 2026, Philippines dự kiến nhập khẩu khoảng 3,8 triệu tấn gạo để phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa. Trong 2 tháng qua, nước này đã nhập khẩu 820.000 tấn, cao hơn 220.000 tấn so với kế hoạch và tăng đến 49% so với cùng kỳ năm trước. Có đến 87% lượng gạo nhập khẩu của Philippines đến từ Việt Nam.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận