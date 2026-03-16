Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Khách hàng lớn nhất của hạt gạo Việt Nam tăng nhập khẩu

Chí Nhân
16/03/2026 11:35 GMT+7

Trong 2 tháng đầu năm nay, Philippines tăng mạnh nhập khẩu gạo, điều này trái với kế hoạch hạn chế nhập khẩu của nước này. Đáng chú ý, gạo Việt Nam vẫn là 'nồi cơm' của người dân Philippines khi chiếm thị phần đến 87%.

Báo chí Philippines dẫn nguồn từ Cục Công nghiệp Thực vật (BPI) cho biết, nhập khẩu gạo của nước này trong 2 tháng đầu năm 2026 lên đến 820.160 tấn, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với kế hoạch của Bộ Nông nghiệp (DA) trong 2 tháng đầu năm thì lượng tăng thêm đến 220.000 tấn. Trong tháng 3 - 4, DA dự kiến hạn chế lượng nhập khẩu xuống chỉ 150.000 tấn mỗi tháng.

Nông dân ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Philippines vẫn tăng nhập khẩu gạo Việt Nam

ẢNH: DUY TÂN

Việt Nam vẫn là nguồn cung cấp gạo chính của Philippines, chiếm tới 87% lượng gạo nhập khẩu của nước này, tương đương 751.445 tấn. Đứng thứ 2 là Thái Lan với 61.316 tấn, Myanmar 40.975 tấn và Campuchia 9.660 tấn.

Dù lượng gạo nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn thấp hơn đáng kể nếu so với sản lượng 1,12 triệu tấn được cấp trên 1.086 giấy phép nhập khẩu.

Còn theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, chỉ riêng tháng 2, lượng gạo xuất khẩu sang Philippines gần 380.000 tấn, chiếm 61% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam. Đứng thứ 2 là Trung Quốc gần 60.000 tấn, chiếm thị phần gần 10%. Tiếp theo là 2 thị trường châu Phi là Bờ Biển Ngà và Ghana; Malaysia cũng quay lại thị trường với sản lượng nhập khẩu gần 20.000 tấn.

Tổng xuất khẩu gạo Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay gần 1,3 triệu tấn, tăng 3,5% và giá trị đạt gần 595 triệu USD, giảm đến 12% so với cùng kỳ năm trước. Theo các doanh nghiệp, giá gạo Việt Nam đang ở mức rất tốt do vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân - thời điểm tốt để các nhà nhập khẩu tham gia thị trường.

 Hiện các doanh nghiệp Trung Quốc và châu Phi cũng đang tăng mua trở lại nên dự báo lượng gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, do chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung gạo toàn cầu dồi dào nên mặt bằng giá ít có khả năng cải thiện.

Giá gạo ngon nhất thế giới bất ngờ giảm mạnh vì sao?

Giá gạo ngon nhất thế giới bất ngờ giảm mạnh vì sao?

Giá gạo ngon nhất thế giới ST25 xuất khẩu hiện giảm khoảng 120 - 130 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái; thị trường nội địa cũng giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg. Việc giá gạo ST25 bất ngờ sụt giảm mạnh được cho là do cung đang vượt cầu.

Gạo xuất khẩu gạo nhập khẩu gạo gạo Việt Nam thị trường Philippines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận