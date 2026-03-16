Khách hàng lớn nhất của hạt gạo Việt Nam tăng nhập khẩu

Báo chí Philippines dẫn nguồn từ Cục Công nghiệp Thực vật (BPI) cho biết, nhập khẩu gạo của nước này trong 2 tháng đầu năm 2026 lên đến 820.160 tấn, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với kế hoạch của Bộ Nông nghiệp (DA) trong 2 tháng đầu năm thì lượng tăng thêm đến 220.000 tấn. Trong tháng 3 - 4, DA dự kiến hạn chế lượng nhập khẩu xuống chỉ 150.000 tấn mỗi tháng.



Nông dân ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Philippines vẫn tăng nhập khẩu gạo Việt Nam ẢNH: DUY TÂN

Việt Nam vẫn là nguồn cung cấp gạo chính của Philippines, chiếm tới 87% lượng gạo nhập khẩu của nước này, tương đương 751.445 tấn. Đứng thứ 2 là Thái Lan với 61.316 tấn, Myanmar 40.975 tấn và Campuchia 9.660 tấn.

Dù lượng gạo nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn thấp hơn đáng kể nếu so với sản lượng 1,12 triệu tấn được cấp trên 1.086 giấy phép nhập khẩu.

Còn theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, chỉ riêng tháng 2, lượng gạo xuất khẩu sang Philippines gần 380.000 tấn, chiếm 61% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam. Đứng thứ 2 là Trung Quốc gần 60.000 tấn, chiếm thị phần gần 10%. Tiếp theo là 2 thị trường châu Phi là Bờ Biển Ngà và Ghana; Malaysia cũng quay lại thị trường với sản lượng nhập khẩu gần 20.000 tấn.

Tổng xuất khẩu gạo Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay gần 1,3 triệu tấn, tăng 3,5% và giá trị đạt gần 595 triệu USD, giảm đến 12% so với cùng kỳ năm trước. Theo các doanh nghiệp, giá gạo Việt Nam đang ở mức rất tốt do vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân - thời điểm tốt để các nhà nhập khẩu tham gia thị trường.

Hiện các doanh nghiệp Trung Quốc và châu Phi cũng đang tăng mua trở lại nên dự báo lượng gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, do chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung gạo toàn cầu dồi dào nên mặt bằng giá ít có khả năng cải thiện.