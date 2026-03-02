Giá gạo ngon nhất thế giới bất ngờ giảm mạnh vì sao?

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại các chợ truyền thống ở TP.HCM, giá gạo ngon nhất thế giới ST25 hiện dao động từ 26.000 - 28.000 đồng/kg. Giảm khoảng 2.000 đồng so với thời điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giảm khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.



Giá gạo ST25 nội địa và xuất khẩu giảm mạnh do nguồn cung tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Một số vựa gạo giải thích, trước tết các gia đình tranh thủ tích trữ một lượng gạo khá lớn. Vì theo quan niệm truyền thống trong mấy ngày tết các loại lương thực thiết yếu như gạo, muối phải đủ đầy. Và gạo ngon nhất thế giới ST25 là mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Do vậy, thường trong tháng giêng, sức tiêu thụ gạo rất chậm vì cần có thời gian để tiêu thụ hết lượng gạo tích trữ trước đó. Sức mua chậm khiến giá giảm và vụ thu hoạch mới lại sắp đến.

Ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), xác nhận: Giá gạo ST25 trong những ngày đầu năm Bính Ngọ giảm mạnh. Hiện chỉ còn khoảng 680 USD/tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 120 - 130 USD/tấn. Nguyên nhân là năm ngoái, nguồn cung gạo ST25 hạn chế nên giá tăng cao. Do vậy, năm nay, bà con nông dân mở rộng sản xuất giống này khiến sản lượng dồi dào, giá giảm. Thêm vào đó, vụ thu hoạch lúa đông xuân sắp bước vào cao điểm khiến nguồn cung tiếp tục tăng. "Giá gạo Việt Nam nói chung hiện nay đang ở mức rất tốt nên nhiều thị trường truyền thống như Trung Quốc và châu Phi cũng bắt đầu nhập khẩu gạo Việt Nam trở lại", ông Trọng cho biết.

Hiện tại, ngoài Việt Nam, nhiều nước ở châu Á cũng chuẩn bị vào đợt thu hoạch vụ lúa lớn nhất trong năm. Cụ thể như với Ấn Độ, vụ kharif được dự báo bội thu nhờ mưa thuận gió hòa, đẩy sản lượng cả năm 2025 - 2026 đạt mức kỷ lục là 230,6 triệu tấn; lượng gạo xuất khẩu năm 2026 có thể đạt tới 23,6 triệu tấn - tăng 9% so với mức lịch sử trước đó.

Theo Hải quan Việt Nam, trong tháng 1.2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 651.000 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và giá trị đạt 310 triệu USD, giảm 2,1%. Trong đó, Philippines vẫn là khách hàng tiêu thụ chính với sản lượng 332.000 tấn tương đương 51% tổng lượng xuất khẩu; đứng thứ 2 là Trung Quốc với 118.000 tấn và Ghana thứ 3 với 53.000 tấn.