Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá gạo ngon nhất thế giới bất ngờ giảm mạnh vì sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
02/03/2026 16:12 GMT+7

Giá gạo ngon nhất thế giới ST25 xuất khẩu hiện giảm khoảng 120 - 130 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái; thị trường nội địa cũng giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg. Việc giá gạo ST25 bất ngờ sụt giảm mạnh được cho là do cung đang vượt cầu.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại các chợ truyền thống ở TP.HCM, giá gạo ngon nhất thế giới ST25 hiện dao động từ 26.000 - 28.000 đồng/kg. Giảm khoảng 2.000 đồng so với thời điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giảm khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Giá gạo ngon nhất thế giới bất ngờ giảm mạnh vì sao?- Ảnh 1.

Giá gạo ST25 nội địa và xuất khẩu giảm mạnh do nguồn cung tăng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Một số vựa gạo giải thích, trước tết các gia đình tranh thủ tích trữ một lượng gạo khá lớn. Vì theo quan niệm truyền thống trong mấy ngày tết các loại lương thực thiết yếu như gạo, muối phải đủ đầy. Và gạo ngon nhất thế giới ST25 là mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Do vậy, thường trong tháng giêng, sức tiêu thụ gạo rất chậm vì cần có thời gian để tiêu thụ hết lượng gạo tích trữ trước đó. Sức mua chậm khiến giá giảm và vụ thu hoạch mới lại sắp đến.

Ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), xác nhận: Giá gạo ST25 trong những ngày đầu năm Bính Ngọ giảm mạnh. Hiện chỉ còn khoảng 680 USD/tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 120 - 130 USD/tấn. Nguyên nhân là năm ngoái, nguồn cung gạo ST25 hạn chế nên giá tăng cao. Do vậy, năm nay, bà con nông dân mở rộng sản xuất giống này khiến sản lượng dồi dào, giá giảm. Thêm vào đó, vụ thu hoạch lúa đông xuân sắp bước vào cao điểm khiến nguồn cung tiếp tục tăng. "Giá gạo Việt Nam nói chung hiện nay đang ở mức rất tốt nên nhiều thị trường truyền thống như Trung Quốc và châu Phi cũng bắt đầu nhập khẩu gạo Việt Nam trở lại", ông Trọng cho biết.

Hiện tại, ngoài Việt Nam, nhiều nước ở châu Á cũng chuẩn bị vào đợt thu hoạch vụ lúa lớn nhất trong năm. Cụ thể như với Ấn Độ, vụ kharif được dự báo bội thu nhờ mưa thuận gió hòa, đẩy sản lượng cả năm 2025 - 2026 đạt mức kỷ lục là 230,6 triệu tấn; lượng gạo xuất khẩu năm 2026 có thể đạt tới 23,6 triệu tấn - tăng 9% so với mức lịch sử trước đó.

Theo Hải quan Việt Nam, trong tháng 1.2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 651.000 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và giá trị đạt 310 triệu USD, giảm 2,1%. Trong đó, Philippines vẫn là khách hàng tiêu thụ chính với sản lượng 332.000 tấn tương đương 51% tổng lượng xuất khẩu; đứng thứ 2 là Trung Quốc với 118.000 tấn và Ghana thứ 3 với 53.000 tấn.

Tin liên quan

Philippines lên kế hoạch giảm nhập khẩu, doanh nghiệp gạo Việt lo lắng

Philippines lên kế hoạch giảm nhập khẩu, doanh nghiệp gạo Việt lo lắng

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) dự kiến nhập khẩu gạo trong cả tháng 3 và 4 chỉ khoảng 300.000 tấn. Điều này dự báo sẽ ảnh hưởng không tốt đến đầu ra và giá gạo xuất khẩu Việt Nam khi vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân.

Khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam lên đơn mới cho tháng 2

Khám phá thêm chủ đề

Giá gạo gạo ST25 gạo ngon nhất thế giới giá gạo ST25 xuất khẩu gạo gạo Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận