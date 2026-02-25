Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Philippines lên kế hoạch giảm nhập khẩu, doanh nghiệp gạo Việt lo lắng

Chí Nhân
Chí Nhân
25/02/2026 08:00 GMT+7

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) dự kiến nhập khẩu gạo trong cả tháng 3 và 4 chỉ khoảng 300.000 tấn. Điều này dự báo sẽ ảnh hưởng không tốt đến đầu ra và giá gạo xuất khẩu Việt Nam khi vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân.

Với thực tế trên, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo Việt Nam cho hay giá có thể sẽ duy trì ở mức thấp do cung vượt cầu.

Philippines lên kế hoạch giảm nhập khẩu, doanh nghiệp gạo Việt lo lắng - Ảnh 1.

Philippines lên kế hoạch giảm nhập khẩu, doanh nghiệp gạo Việt Nam lo lắng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), dự kiến trong tháng 3 và 4 sắp đến, khối lượng nhập khẩu gạo sẽ đạt 150.000 tấn mỗi tháng. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình từ 350.000 - 400.000 tấn/tháng. Cụ thể, với lượng gạo nhập khẩu 300.000 tấn, giảm đến 65,5% so với con số 869.321 tấn được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân của việc giảm lượng gạo nhập khẩu là do nông dân trồng lúa Philippines cũng vào vụ thu hoạch vụ chính trong năm. Việc điều chỉnh chính sách để đảm bảo giá thực phẩm vẫn công bằng cho người tiêu dùng, đồng thời cho phép nông dân kiếm được lợi nhuận hợp lý.

Chỉ riêng trong tháng 1, nhập khẩu gạo của Philippines đạt tổng cộng 375.983 tấn, tăng 34,31% so với 279.940 tấn cùng kỳ năm 2025. Bộ Nông nghiệp cho biết, nhập khẩu năm nay dự kiến từ 3,6 - 3,8 triệu tấn.

Thông tin trên khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam lo lắng khi vụ thu hoạch lúa đông xuân sắp bắt đầu vào tháng 3 tới. Lượng lúa gạo hàng hóa dồi dào và đầu ra hạn chế khiến giá lúa gạo Việt Nam sẽ duy trì mức thấp.

Tại vựa lúa miền Tây, ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), cho biết: Do Philippines hạn chế số lượng nhập khẩu nên các doanh nghiệp chỉ thu mua cầm chừng. Dù các thị trường truyền thống khác là Trung Quốc và châu Phi cũng tăng mua trở lại sau đợt nghỉ tết nhưng Philippines là khách hàng tiêu thụ chính nên đầu ra ít nhiều bị ảnh hưởng. Quan trọng là các tỉnh ĐBSCL chuẩn bị vào đợt thu hoạch rộ lúa đông xuân trong tháng 3 - 4, dẫn tới sản lượng dồi dào nên khả năng giá lúa gạo sẽ tiếp tục duy trì mức thấp trong những tháng tới.

Philippines - khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam sẽ nhập khẩu thêm 300.000 tấn gạo trong tháng 2.2026. Trong khi đó, một khách hàng truyền thống khác của gạo Việt Nam là Bờ Biển Ngà được dự báo sẽ tăng nhập khẩu gạo trong năm nay.

Việt Nam dự kiến xuất khẩu 7,7 triệu tấn gạo

