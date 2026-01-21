Việt Nam dự kiến xuất khẩu 7,7 triệu tấn gạo

Với sản lượng gạo xuất khẩu khoảng 7,7 triệu tấn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công thương tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt vào các tháng cao điểm, có sản lượng thu hoạch lớn như vụ đông xuân vào tháng 3 - 4, vụ hè thu khoảng 7 - 9.



Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2026 ước tính khoảng 7,7 triệu tấn ẢNH: CÔNG HÂN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, diện tích gieo cấy lúa năm 2026 cả nước ước đạt 7,09 triệu ha, giảm 36.000 ha nhưng năng suất bình quân ước đạt 6,14 tấn/ha, tăng 0,03 tấn/ha so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng lúa năm 2026 ước đạt 43,552 triệu tấn, tăng 12.000 tấn so với năm 2025.

Sản lượng gạo hàng hóa xuất khẩu chủ yếu tập trung ở các tỉnh vùng ĐBSCL với sản lượng ước đạt 24,34 triệu tấn. Tổng lượng lúa tiêu thụ nội địa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM và sử dụng làm giống, thức ăn chăn nuôi... khoảng 8,9 triệu tấn. Lượng lúa hàng hóa ước khoảng 15,46 triệu tấn, tương đương 7,73 triệu tấn gạo hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu. Trong đó, cơ cấu gồm gạo chất lượng cao, gạo thơm khoảng 5,8 triệu tấn, tương đương 75%; gạo nếp khoảng 773.000 tấn, tương đương khoảng 10%; gạo chất lượng phục vụ chế biến khoảng gần 1,2 triệu tấn chiếm khoảng 15%. Trong 6 tháng đầu năm, lượng gạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu ước trên 4 triệu tấn và 6 tháng cuối năm khoảng 3,7 triệu tấn.

Bên cạnh đó, đảm bảo duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo tồn kho để cơ quan điều hành có dữ liệu theo dõi và cảnh báo sớm. Ngoài ra, từng bước hình thành công cụ giám sát, cảnh báo sớm rủi ro cung - cầu lúa, gạo trên nền tảng số, hỗ trợ điều hành xuất khẩu linh hoạt, bảo đảm an ninh lương thực trong nước. Sẵn sàng cung ứng cho thị trường nội địa khi có chỉ đạo bình ổn.

Trên cơ cấu sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khuyến cáo Bộ Công thương cần tăng cường xúc tiến thương mại; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và phân khúc sản phẩm. Đề nghị Bộ Công thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh nghiên cứu, triển khai giải pháp chuẩn hóa hoạt động thu mua, các chủ thể (thương lái, đại lý thu mua tham gia) chuỗi liên kết với thương nhân xuất khẩu, cơ sở chế biến thông qua hợp đồng thu mua. Song song đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường thu mua, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, ép giá, đầu cơ… bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người sản xuất và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có góp ý về một số chính sách điều hành thị trường gạo trong thời gian tới như trình ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 107/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo; xây dựng cơ chế quản lý nhập khẩu gạo nhằm bảo vệ sản xuất trong nước và chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu gạo chính trên thế giới đang tăng cường đầu tư nhằm tự chủ lương thực…