Gạo Việt Nam đón tin vui khi Philippines lên kế hoạch nhập khẩu từ đầu năm 2026

Thị trường nhập khẩu lớn nhất của gạo Việt Nam chuẩn bị mở cửa trở lại vào đầu năm 2026. Thông tin chính thức từ trang web của Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, lệnh cấm nhập khẩu gạo sẽ hết hiệu lực vào ngày 31.12.2025. Trong những tháng đầu năm 2026, lượng gạo nhập khẩu được cấp phép là 500.000 tấn.

Philippines, khách mua lớn nhất của gạo Việt Nam, chuẩn bị mở cửa thị trường

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu gạo tăng từ mức 15% hiện tại lên 20%. Hiện nay, các thủ tục cho việc tăng thuế đang được hoàn thành và dự kiến sẽ chính thức áp dụng từ 16.1.2026. Do vậy, trong giai đoạn hiện tại, giá gạo 5% tấm nhập khẩu bán lẻ mức 43 peso/kg (khoảng 19.000 đồng/kg), sau đó sẽ được điều chỉnh tương ứng theo thuế.

Năm 2026, chính sách nhập khẩu gạo của Philippines sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm giữ ổn định giá lúa gạo nội địa. Cụ thể, nước này sẽ nhập khẩu khoảng 3,6 - 3,8 triệu tấn gạo, thấp hơn khoảng 1 triệu tấn so với mức kỷ lục vào năm 2024. Kế hoạch nhập khẩu có thể "đóng - mở" theo mùa vụ cũng như nhu cầu tiêu thụ cụ thể.

Philippines là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và cũng là khách mua gạo Việt Nam lớn nhất nhiều năm qua. Việc nước này mở cửa nhập khẩu trở lại là tín hiệu tích cực cho Việt Nam khi chuẩn bị bước vào vụ đông xuân 2026. Tính đến ngày 15.12, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 7,7 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái và giá trị đạt 3,9 tỉ USD, giảm đến 29% so cùng kỳ.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL cho biết, hiện thị trường sôi động trở lại khi các doanh nghiệp Philippines ký hợp đồng để chuẩn bị nguồn hàng nhập ngay dịp đầu năm mới. Bên cạnh đó, các nước ở châu Phi, Trung Quốc… cũng quay lại thị trường. Ngoài ra, thị trường thế giới nói chung cũng "tan băng" khi Thái Lan vừa ký được hợp đồng 500.000 tấn với Trung Quốc.