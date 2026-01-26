Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam lên đơn mới cho tháng 2

Chí Nhân
Chí Nhân
26/01/2026 14:46 GMT+7

Philippines - khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam sẽ nhập khẩu thêm 300.000 tấn gạo trong tháng 2.2026. Trong khi đó, một khách hàng truyền thống khác của gạo Việt Nam là Bờ Biển Ngà được dự báo sẽ tăng nhập khẩu gạo trong năm nay.

Theo truyền thông Philippines, sau khi số gạo nhập khẩu trong tháng 1 cập cảng, Bộ Nông nghiệp nước này sẽ mua thêm 300.000 tấn gạo trong tháng 2 tới, tăng khoảng 50.000 tấn so với tháng 1. Đây là biện pháp nhằm ổn định nguồn cung gạo nội địa và giới hạn số lượng nhập khẩu theo từng tháng để giữ giá cho nông dân địa phương.

Khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam lên đơn mới cho tháng 2 - Ảnh 1.

Philippines lên đơn nhập khẩu gạo cho tháng 2.2026

ẢNH: CÔNG HÂN

Các số liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, sản lượng lúa năm 2025 chỉ đạt gần 19,7 triệu tấn, thấp hơn con số kỳ vọng đến 600.000 tấn. Vì thế dự kiến năm 2026 nước này sẽ nhập khẩu khoảng 3,6 triệu tấn gạo để bổ sung nguồn cung nội địa, tương đương trung bình mỗi tháng sẽ phải nhập thêm 300.000 tấn. Trong khi đó, theo tính toán của các chuyên gia Philippines, lượng gạo cần phải nhập lên đến 4 triệu tấn, bao gồm cả nguồn gạo dự trữ cho an ninh lương thực quốc gia.

Việt Nam là nguồn cung gạo lớn nhất cho Philippines, thống kê của Cục Công nghiệp Thực vật (BPI) của nước này cho biết, tổng lượng gạo nhập khẩu trong năm 2025 là 3,39 triệu tấn. Trong số đó, nguồn cung từ Việt Nam chiếm 81% với 2,76 triệu tấn. Kế đến là Myanmar với 344.000 tấn và Thái Lan 177.000 tấn.

Bên cạnh Philippines, một khách hàng truyền thống khác của Việt Nam là Bờ Biển Ngà được dự báo sẽ tăng lượng gạo nhập khẩu trong năm 2026. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho hay, trong năm nay, Bờ Biển Ngà sẽ nhập khẩu khoảng 1,9 triệu tấn gạo, tăng thêm 200.000 tấn so với năm trước do nhu cầu tiêu dùng nội địa gia tăng.

Hiện tại, trên thị trường thế giới, nguồn cung gạo lớn hơn cầu nên vẫn duy trì trạng thái giá thấp kéo dài. Đối với Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tính toán sản lượng gạo hàng hóa để phục vụ xuất khẩu khoảng 7,7 triệu tấn, tập trung vào vụ đông xuân tháng 3 - 4 và vụ hè thu khoảng tháng 7 - 9. Để góp phần giải quyết bài toán tiêu thụ gạo và giữ ổn định giá lúa cho nông dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có góp ý về việc xây dựng cơ chế quản lý nhập khẩu gạo nhằm bảo vệ sản xuất trong nước và chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu gạo chính trên thế giới đang tăng cường đầu tư nhằm tự chủ lương thực.

Trong bối cảnh đầu ra của hạt gạo gặp khó khăn, Cục Dự trữ nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2025 đã tổ chức đấu thầu nhập kho dự trữ 500.000 tấn lương thực. Đây là con số kỷ lục, lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử ngành dự trữ nhà nước. Kết quả này không chỉ góp phần tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia, mà còn thực hiện mục tiêu kép: Vừa hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, điều tiết cung - cầu thị trường lương thực; vừa nâng cao năng lực ứng phó nhanh trong mọi tình huống khẩn cấp, bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội và phục vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

