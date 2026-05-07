Giá gạo Việt Nam tăng mạnh, Philippines lại tìm cách hạn chế nhập

Chí Nhân
07/05/2026 11:00 GMT+7

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng thêm khoảng 15 - 20 USD/tấn so với cuối tháng 4. Trong khi đó, khách mua gạo lớn nhất là Philippines lại tìm cách hạn chế nhập khẩu.

El Nino và xung đột Trung Đông kéo giá gạo tăng

Theo một số doanh nghiệp ở ĐBSCL, trong những ngày đầu tháng 5, giá lúa gạo nội địa của Việt Nam tiếp tục tăng. Cụ thể, giá lúa tăng từ 200 - 300 đồng/kg so với cuối tháng 4, còn gạo từ 300 - 500 đồng/kg tùy loại. Tương tự, giá xuất khẩu cũng tăng nhờ nhiều thị trường truyền thống như Phlippines, Trung Quốc, Malaysia và châu Phi tăng nhập.

Giá gạo Việt Nam tăng mạnh, Philippines lại tìm cách hạn chế nhập - Ảnh 1.

Giá lúa gạo tăng trở lại khi vụ thu hoạch rộ đã đi qua

ẢNH: DUY TÂN

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, so với cuối tháng trước, giá gạo thơm xuất khẩu tăng thêm 20 USD lên 520 USD/tấn, gạo Jasmine tăng 17 USD lên 517 USD/tấn. Giá gạo Việt Nam tăng do nhu cầu tiêu thụ cao và mặt bằng giá gạo châu Á tăng trở lại sau giai đoạn dài trầm lắng.

Theo Reuters, hai yếu tố quan trọng tác động đến giá gạo châu Á trong thời gian gần đây. Thứ nhất là dự báo khả năng El Nino sớm quay trở lại trong năm 2026 và cường độ mạnh, gây nên thời tiết khô hạn tại nhiều vùng sản xuất lúa ở Ấn Độ, Đông Nam Á và cả Úc. Yếu tố thứ 2 là xung đột Trung Đông không chỉ ảnh hưởng đến giá dầu mà cả phân bón, gây tác động kép với ngành nông nghiệp. Hai yếu tố này xuất hiện đồng thời và kết hợp với nhau tác động tiêu cực đến sản xuất, gây nguy cơ mất an ninh lương thực toàn cầu.

Đây là những rủi ro khá rõ ràng nên thời gian qua, nhiều nước tăng cường nhập khẩu gạo, đặc biệt khi giá ở mức tốt. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, chỉ riêng trong tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn gạo với giá trị 493 triệu USD. Lũy kế 4 tháng, tổng sản lượng xuất khẩu là 3,3 triệu tấn, trị giá gần 1,6 tỉ USD. Giá trị xuất khẩu vào Philippines tăng 6,7% và Trung Quốc tăng 44,4% so với cùng kỳ năm trước.

Philippines lại "tung hỏa mù"

Trong khi thị trường gạo châu Á đang tăng nhiệt thì Philippines lại tiếp tục muốn hạn chế nhập khẩu bằng loạt tuyên bố chính sách khác nhau như: Cơ quan chức năng muốn phối trộn giữa gạo nhập khẩu và nội địa để giảm giá thành đến tay người tiêu dùng; xem xét hạn chế lượng nhập khẩu từ tháng 5.2026 xuống ở mức 150.000 - 200.000 tấn/tháng, thậm chí là tạm ngưng nhập khẩu 90 ngày như từng áp dụng cuối năm 2025…

Tuy nhiên trong 4 tháng qua, Philippines vẫn đang thực hiện chính sách nhập khẩu theo hạn ngạch được cấp phép 150.000 - 200.000 tấn/tháng (theo thông báo chính thức). Bộ Nông nghiệp nước này mới đây đã xác nhận, lượng gạo nhập khẩu trong quý 1/2026 là 1,26 triệu tấn, cao hơn đến 500.000 tấn so với mục tiêu của cơ quan chức năng.

Ở chiều ngược lại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay có đến 48,5% lượng gạo xuất khẩu vào Philippnes, tương đương gần 1,5 triệu tấn.

Theo một số chuyên gia và doanh nghiệp, những con số này cho thấy nhu cầu tiêu thụ gạo thực tế của Philippines rất lớn. Một số tổ chức nhận định, năm nay, quốc đảo này sẽ nhập khẩu lượng gạo kỷ lục từ 4,8 - 5 triệu tấn. Và như vậy, thông tin về các chính sách hạn chế nhập khẩu chỉ là chiêu "tung hỏa mù" nhằm kéo giảm giá gạo nhập khẩu. Philippines rất giỏi trong việc làm giá bằng chính sách, các doanh nghiệp Việt Nam nên cảnh giác trước các thông tin như thế.

'Cởi trói' xuất khẩu gạo cần lộ trình?

Xuất khẩu gạo được Bộ Tài chính đưa vào danh sách cắt giảm thủ tục kinh doanh, nhưng nhiều doanh nghiệp trong ngành này lại tỏ ra băn khoăn, vì sao?

