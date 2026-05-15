Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Mỹ dự báo Philippines nhập khẩu gạo kỷ lục tới 5,5 triệu tấn

Chí Nhân
Chí Nhân
15/05/2026 16:53 GMT+7

Khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines sẽ nhập khẩu lượng gạo kỷ lục đến 5,5 triệu tấn trong năm 2026 và tăng lên 5,6 triệu tấn trong năm 2027.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công bố, khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines tiếp tục là nhà nhập khẩu số 1 thế giới với số lượng đến 5,5 triệu tấn. Lượng nhập khẩu gạo còn lên tới con số 5,6 triệu tấn vào năm 2027. Các con số này vượt xa so với kỷ lục nhập khẩu năm 2024 là 5,1 triệu tấn, cao hơn đáng kể so với dự báo của Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) vào đầu năm 2026 là 3,6 - 3,8 triệu tấn.

Mỹ dự báo Philippines nhập khẩu gạo kỷ lục tới 5,5 triệu tấn- Ảnh 1.

Khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines dự báo nhập khẩu đến 5,5 triệu tấn trong năm 2026, con số kỷ lục của nước này

ẢNH: DUY TÂN

USDA cho biết, nhu cầu gạo của Philippines tăng vọt do dân số nước này đang tăng nhanh và gạo là mặt hàng lương thực chủ lực. Trên thực tế, dù hết sức nỗ lực hạn chế nhập khẩu nhưng trong 4 tháng qua, quốc đảo này đã nhập đến 1,6 triệu tấn gạo, trong đó khoảng 1,5 triệu tấn mua từ Việt Nam. Như vậy, bình quân mỗi tháng Philippines nhập tới 400.000 tấn gạo, tăng thêm 50.000 tấn so với trung bình các năm trước.

Trong tháng 4, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam tăng mạnh nhất với 28 USD lên mức 395 USD/tấn, do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh từ thị trường Philippines. Trong khi đó, gạo Thái Lan tăng 26 USD lên 408 USD/tấn. Các nguồn cung khác tăng không đáng kể, như Ấn Độ tăng 5 USD lên 341 USD/tấn.

Về tổng quan thị trường, USDA dự báo năm nay sản lượng gạo toàn cầu giảm 5 triệu tấn so với năm trước, còn 537,8 triệu tấn. Đáng chú ý, giảm mạnh nhất là Ấn Độ 2 triệu tấn, Myanmar 1 triệu tấn và Mỹ 1 triệu tấn. Trong khi đó, tiêu thụ gạo lại tăng đến 3,8 triệu tấn lên 541,4 triệu tấn. Nhu cầu tiêu thụ tăng cao tại Ấn Độ, châu Phi đặc biệt khu vực cận Sahara - nơi gạo trở thành loại lương thực quan trọng.

Do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh nên dự trữ gạo toàn cầu cũng giảm 3,6 triệu tấn xuống 192,9 triệu tấn. Ngược với xu hướng chung, Trung Quốc là nước có dự trữ gạo tăng 3 triệu tấn lên tới 108 triệu tấn, chiếm 56% tổng dự trữ toàn cầu.

USDA dự báo, trong năm 2026, Ấn Độ sẽ xuất khẩu tới 25 triệu tấn gạo, chiếm 40% thương mại toàn cầu. Còn Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2 với sản lượng 7,9 triệu tấn. Thái Lan đứng ở vị trí thứ 3 với 7 triệu tấn. Tính đến hết tháng 4, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đang nhiều hơn Thái Lan 1,1 triệu tấn. Pakistan đứng ở vị trí thứ 4 và đáng chú ý hơn khi Campuchia sẽ vươn lên vị trí thứ 5 với 3,9 triệu tấn.

Tin liên quan

Xuất khẩu gạo Việt Nam vượt Thái Lan 1,1 triệu tấn, nhờ đâu?

Xuất khẩu gạo Việt Nam vượt Thái Lan 1,1 triệu tấn, nhờ đâu?

Việt Nam đang là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Ấn Độ, vượt đối thủ chính Thái Lan đến 1,1 triệu tấn. Dự báo giai đoạn giá thấp kết thúc và đang chuyển sang thời kỳ giá gạo cao do các nước tăng dự trữ gạo để ứng phó với El Nino mạnh sắp xuất hiện.

Giá gạo Việt Nam tăng mạnh, Philippines lại tìm cách hạn chế nhập

Khám phá thêm chủ đề

Gạo gạo Việt Nam philippines nhập khẩu gạo Giá gạo khách mua gạo việt nam 5,5 triệu tấn gạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận