Mỹ dự báo Philippines nhập khẩu gạo kỷ lục tới 5,5 triệu tấn

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công bố, khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines tiếp tục là nhà nhập khẩu số 1 thế giới với số lượng đến 5,5 triệu tấn. Lượng nhập khẩu gạo còn lên tới con số 5,6 triệu tấn vào năm 2027. Các con số này vượt xa so với kỷ lục nhập khẩu năm 2024 là 5,1 triệu tấn, cao hơn đáng kể so với dự báo của Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) vào đầu năm 2026 là 3,6 - 3,8 triệu tấn.

USDA cho biết, nhu cầu gạo của Philippines tăng vọt do dân số nước này đang tăng nhanh và gạo là mặt hàng lương thực chủ lực. Trên thực tế, dù hết sức nỗ lực hạn chế nhập khẩu nhưng trong 4 tháng qua, quốc đảo này đã nhập đến 1,6 triệu tấn gạo, trong đó khoảng 1,5 triệu tấn mua từ Việt Nam. Như vậy, bình quân mỗi tháng Philippines nhập tới 400.000 tấn gạo, tăng thêm 50.000 tấn so với trung bình các năm trước.

Trong tháng 4, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam tăng mạnh nhất với 28 USD lên mức 395 USD/tấn, do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh từ thị trường Philippines. Trong khi đó, gạo Thái Lan tăng 26 USD lên 408 USD/tấn. Các nguồn cung khác tăng không đáng kể, như Ấn Độ tăng 5 USD lên 341 USD/tấn.

Về tổng quan thị trường, USDA dự báo năm nay sản lượng gạo toàn cầu giảm 5 triệu tấn so với năm trước, còn 537,8 triệu tấn. Đáng chú ý, giảm mạnh nhất là Ấn Độ 2 triệu tấn, Myanmar 1 triệu tấn và Mỹ 1 triệu tấn. Trong khi đó, tiêu thụ gạo lại tăng đến 3,8 triệu tấn lên 541,4 triệu tấn. Nhu cầu tiêu thụ tăng cao tại Ấn Độ, châu Phi đặc biệt khu vực cận Sahara - nơi gạo trở thành loại lương thực quan trọng.

Do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh nên dự trữ gạo toàn cầu cũng giảm 3,6 triệu tấn xuống 192,9 triệu tấn. Ngược với xu hướng chung, Trung Quốc là nước có dự trữ gạo tăng 3 triệu tấn lên tới 108 triệu tấn, chiếm 56% tổng dự trữ toàn cầu.

USDA dự báo, trong năm 2026, Ấn Độ sẽ xuất khẩu tới 25 triệu tấn gạo, chiếm 40% thương mại toàn cầu. Còn Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2 với sản lượng 7,9 triệu tấn. Thái Lan đứng ở vị trí thứ 3 với 7 triệu tấn. Tính đến hết tháng 4, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đang nhiều hơn Thái Lan 1,1 triệu tấn. Pakistan đứng ở vị trí thứ 4 và đáng chú ý hơn khi Campuchia sẽ vươn lên vị trí thứ 5 với 3,9 triệu tấn.

