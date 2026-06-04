Chiều tối nay, Bắc và Nam bộ có mưa lớn, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), từ 13 - 16 giờ hôm nay (4.6), khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Quảng Ninh có mưa vừa và mưa lớn nhiều nơi như: Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 81,5 mm, Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 50 mm, Quảng Lâm (Quảng Ninh) 48,8 mm… Trong 6 giờ tới, địa bàn các tỉnh này tiếp tục có mưa, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.



Mưa lớn tiếp tục kéo dài trong chiều tối và đêm nay; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh thành NGUỒN: NCHMF

Từ chiều tối nay (4.6) đến sáng mai (5.6), khu vực Bắc bộ có mưa giông với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi lượng mưa trên 130 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Bên cạnh đó, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 50 mm; mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới NGUỒN: NCHMF

Áp thấp nhiệt đới trên trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông vào 13 giờ trưa nay cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới ra khỏi Biển Đông đến trưa ngày 6.6 tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc). Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, nhưng sự xuất hiện của nó kích thích gió tây nam hoạt động mạnh lên và gây mưa nhiều hơn trên diện rộng ở khu vực Nam bộ và Tây nguyên trong một vài ngày tới.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.



