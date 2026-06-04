Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, Bắc và Nam bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hồi 1 giờ ngày 4.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc và 115,4 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông - đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới NGUỒN: NCHMF

Trong 24 giờ tới, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc và 118,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày và đêm 4.6, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong 24 - 48 giờ tới NGUỒN: NCHMF

Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên đêm qua và sáng sớm nay (4.6), ở khu vực vùng núi Bắc bộ, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to như trạm: Kim Bon (Sơn La) 60,4 mm, U Minh (Cà Mau) 105,2 mm, Bắc Ruộng (Lâm Đồng) 53,2 mm…

Chiều tối và đêm 4.6, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 48 - 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.