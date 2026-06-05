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Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay nắng nóng hạ nhiệt, áp thấp nhiệt đới ra khỏi Biển Đông

Chí Nhân
Chí Nhân
05/06/2026 07:07 GMT+7

Đêm qua, nhiều nơi mưa lớn nên hôm nay (5.6) nắng nóng hạ nhiệt. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới ra khỏi Biển Đông rồi tăng cấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm qua (4.6), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xuất hiện ở nhiều nơi. Mức nhiệt cao nhất trong ngày là 40,2 độ C ghi nhận được tại Con Cuông (Nghệ An). Nhiều trạm đo khác cũng có mức nhiệt rất cao gồm Như Xuân (Thanh Hóa) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,7 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,5 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Hôm nay nắng nóng hạ nhiệt, áp thấp nhiệt đới ra khỏi Biển Đông- Ảnh 1.

Hôm nay, cường độ nắng nóng giảm nhẹ, mức nhiệt cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C

ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo hôm nay (5.6) nắng nóng hạ nhiệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Nguyên nhân do đêm qua và rạng sáng nay khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa lớn giải nhiệt. Đáng chú ý, nhiều nơi có lượng mưa rất lớn như trạm: Tân Thịnh (Lào Cai) 93,2 mm, Năng Yên (Phú Thọ) 97,4 mm, Trung Hội (Thái Nguyên) 126,6 mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 104,6 mm, Kim Anh (Hà Nội) 90,2 mm…

Dự báo sáng và đêm 5.6, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Chiều và tối nay, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có thể có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lúc 1 giờ ngày 5.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ vĩ bắc và 119,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo đến khoảng 1 giờ ngày 6.6, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất đạt cấp 7 giật cấp 9 và tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động.

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