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Kinh tế Kinh tế xanh

Lần thứ 2 trong tháng 6 nắng nóng vượt 40 độ C

Chí Nhân
Chí Nhân
06/06/2026 20:53 GMT+7

Hôm nay, mức nhiệt cao nhất tại Quảng Ngãi là 40,1 độ C. Đây là lần thứ 2 trong tháng 6 nắng nóng vượt mốc 40 độ C. Có 14 tỉnh thành ghi nhận nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay 6.6, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Quảng Ngãi 40,1 độ C, Đà Nẵng 38,4 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,3 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Đây là lần thứ 2 trong tháng xuất hiện mức nhiệt cao nhất ngày vượt 40 độ C, lần trước vào ngày 4.6 tại Con Cuông (Nghệ An) với 40,2 độ C.

Lần thứ 2 trong tháng 6 nắng nóng vượt 40 độ C- Ảnh 1.

Hôm nay 6.6, lần thứ 2 trong tháng nhiệt độ vượt mốc 40 độ C

NGUỒN: NCHMF

Trong khi đó, khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C, tùy điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo, nắng nóng kéo dài kèm theo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng do nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp và nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Lần thứ 2 trong tháng 6 nắng nóng vượt 40 độ C- Ảnh 2.
Lần thứ 2 trong tháng 6 nắng nóng vượt 40 độ C- Ảnh 3.

Dự báo đợt nắng nóng hiện tại còn kéo dài trong vài ngày tới

NGUỒN: NCHMF

Dự báo, đợt nắng nóng hiện tại sẽ kéo dài đến khoảng ngày 9.6, ở Bắc bộ nắng nóng chấm dứt còn khu vực Trung bộ cường độ nắng nóng giảm dần.

Khoảng chiều tối và đêm 8.6 đến đêm 9.6, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Cần lưu ý đề phòng nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp.

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