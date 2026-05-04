Mưa đá hiếm gặp ở miền Bắc, vì sao có hạt đá to như trái bóng tennis?

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) thông tin về các trận mưa đá dồn dập xảy ra trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương.

Người dân nhặt được những hạt đá to như trái bóng tennis sau trận mưa đá ở Nghệ An trong chiều 3.5 ẢNH: CTV

2 ngày ghi nhận 9 tỉnh, thành phố có mưa đá

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, qua số liệu ghi nhận được và cập nhật báo cáo các địa phương, riêng trong chiều tối và đêm ngày 2.5, giông lốc, mưa đá xảy ra tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội. Chiều tối và đêm 3.5, Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận xảy ra giông lốc, sét và mưa đá.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ chiều tối 2.5 đến sáng 4.5, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ xảy ra mưa giông diện rộng, một số nơi có mưa to đến rất to như: trạm Tân Pheo (Phú Thọ) là 171 mm; Lâm Thao (Phú Thọ) là 168 mm; Kỳ Giang (Hà Tĩnh) là 156 mm…

"Mưa giông, lốc sét xuất hiện trong khoảng thời gian giao mùa (tháng 4 - 5 và giai đoạn tháng 9 - 10) ở miền Bắc không phải là bất thường và không hiếm gặp. Nhưng trong giai đoạn đầu tháng 5, mưa đá xuất hiện tập trung nhiều ở cả miền núi, trung du và đồng bằng là một điều hiếm gặp", ông Hưởng nói.

Theo phản ánh từ người dân các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An, nhiều khu vực có những hạt đá to như trái bóng tennis, quả trứng gà. Những viên đá lớn này xuyên thủng mái nhà, làm vỡ kính ô tô, gây thiệt hại nặng cho các khu nhà xưởng...

Giải thích về nguyên nhân hình thành những hạt đá "khủng" này, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, hiện tượng mưa đá kích thước lớn, có hạt đá cỡ quả trứng gà hoặc bóng tennis có thể là do trong những ngày qua, khu vực này liên tục duy trì trạng thái nóng ẩm, có nắng ban ngày, làm tích lũy năng lượng đối lưu trong khí quyển.

Trong khi đó, ở trên cao đang tồn tại rãnh thấp trong đới gió tây mạnh ở độ cao khoảng 5.000 m. Cùng thời điểm đó, ở phía bắc có bộ phận không khí lạnh yếu dịch chuyển xuống phía nam, nén rãnh áp thấp đi qua miền Bắc.

Ngoài ra vào thời gian buổi chiều, nhiệt độ tăng cao, khối không khí nóng ẩm bị đẩy bốc lên mạnh, hình thành các đám mây giông phát triển rất nhanh theo chiều thẳng đứng. Trong môi trường có độ bất ổn định lớn này, dòng khí đi lên rất mạnh để giữ các khối băng trong các đám mây giông lâu hơn và khiến chúng ngày càng lớn trước khi rơi xuống.

Các hạt đá này nếu tan hết thành nước trước khi tới mặt đất sẽ tạo thành các trận mưa bình thường nếu không kịp tan hết thì sẽ tạo thành các trận mưa đá.

Nhận biết những dấu hiệu trước khi xảy ra mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 8 - 9.5, nước ta tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới tác động nên khoảng cuối tuần này miền Bắc sẽ có mưa giông, nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, mưa đá xảy ra trên diện rộng từ ngày 2 - 3.5 là điều hiếm gặp ẢNH: QUỲNH HƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho rằng, mưa đá là hiện tượng có quy mô rất nhỏ thường đi kèm với các trận giông mạnh trong giai đoạn chuyển mùa.

Mưa đá thường đi kèm những dấu hiệu khá đặc trưng mà người dân có thể chủ động nhận biết, như bầu trời xuất hiện mây giông phát triển mạnh, không khí chuyển từ oi nóng sang mát lạnh rất nhanh, gió giật mạnh, mưa rào lớn kèm theo sấm sét.

Khi xuất hiện các dấu hiệu này, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh ở ngoài trời hoặc dưới các cây lớn.

Ngoài thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, khi quan sát thấy bầu trời tối sầm, các đám mây giông mạnh phát triển đó là khi có nguy cơ xảy ra giông, lốc và mưa đá, người dân hạn chế ra ngoài đường, tìm nơi trú ẩn an toàn chờ qua cơn giông mới tiếp tục di chuyển, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.

"Khi có mưa đá, người dân nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích. Đối với gió giật mạnh, người dân cần chủ động gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ; chủ động tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh", ông Hưởng khuyến cáo.