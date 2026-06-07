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Kinh tế Kinh tế xanh

Không khí lạnh cuối mùa đang về, chiều tối mai đến Bắc bộ

Chí Nhân
Chí Nhân
07/06/2026 17:42 GMT+7

Đợt không khí lạnh cuối mùa đang về, khoảng chiều tối mai (8.6) sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc bộ, cần đề phòng mưa to đến rất to và giông.

Chiều 9.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), cho biết: Hiện nay (7.6), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc di chuyển xuống phía nam.

Không khí lạnh cuối mùa đang về, chiều tối mai đến Bắc bộ- Ảnh 1.

Từ chiều tối mai, không khí lạnh về mang theo đợt mưa lớn giải nhiệt cho khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo trên đất liền, khoảng chiều tối mai 8.6, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc bộ, một số nơi ở tây Bắc bộ và khu vực bắc Trung bộ. Trên đất liền gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm 8.6 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 22 - 25°C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 24 - 26°C, vùng núi có nơi dưới 24°C.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 8.6 đến sáng sớm 9.6 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 8.6 trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23 - 25°C.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, phía tây Bắc bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và giông. Khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trên biển, từ đêm 8.6, ở bắc Vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4 - 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7; sóng biển cao 1,5 - 2,5m biển động. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác.

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