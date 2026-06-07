Mưa lớn cấp tập sau nắng nóng, 18 tỉnh, thành sẵn sàng ứng phó

Ngày 7.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về đợt mưa lớn xảy ra sau đợt nắng nóng ở miền Bắc, Bắc Trung bộ, nguy cơ xuất hiện những trận mưa lớn cấp tập, cực đoan, lượng mưa lớn trên 100 mm/3 giờ.

Dự báo miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có mưa lớn trong ngày 8 - 9.6 ẢNH: TN

Dự báo thời tiết hôm nay 7.6, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 8.6, nắng nóng thu hẹp ở miền Bắc. Khu vực đồng bằng miền Bắc và phía nam Phú Thọ có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong ngày 7 - 8.6, miền Trung nắng nóng trên diện rộng. Cụ thể, Thanh Hóa - Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo từ ngày 9.6, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc; ở miền Trung nắng nóng dịu dần.

Không khí lạnh cuối mùa gây mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có mưa lớn trong những ngày tới.

Dự báo từ chiều tối và đêm 8.6, Tây Bắc bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm. Các khu vực khác ở miền Bắc và 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Trong ngày và đêm 9.6, khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Đợt mưa lớn những ngày tới có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 6.6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã gửi UBND 18 tỉnh, thành phố miền Bắc và 2 tỉnh: Thanh Hóa và Nghệ An đề nghị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt.

Các địa phương chủ động thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai.

Trước đó, ngày 4.6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cảnh báo về xu thế xuất hiện El Nino có cường độ rất mạnh trong cuối năm nay và đầu năm 2027. Do tác động của El Nino, mùa mưa năm nay nguy cơ xuất hiện các trận mưa lớn cực đoan cục bộ ở mức cao.