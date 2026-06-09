Không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm đến 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong đêm qua và rạng sáng nay nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to như Hoàng Khai (Tuyên Quang) 106,4 mm, Kỳ Phú (Thái Nguyên) 80,6 mm, Khe Mai (Quảng Ninh) 93,6 mm… Mưa vẫn còn tiếp tục trong những giờ tới, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.



Không khí lạnh gây mưa to đến rất to nhiều nơi, hiện mở rộng sang khu vực tây Bắc bộ và bắc Trung bộ NGUỒN: VNDMS

Hiện tại, không khí lạnh tiếp tục mở rộng sang một số nơi ở tây Bắc bộ và bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm khoảng 7 - 10 độ C. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đông Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22 - 25 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Không khí lạnh 'dập tắt' nắng nóng, miền Bắc mưa lớn 300 mm

Thời tiết Hà Nội, ngày 9.6 có mưa, mưa rào trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Ở bắc vịnh Bắc bộ gió có đông bắc mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Ngày và đêm 9.6, khu vực tây Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.