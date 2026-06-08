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Kinh tế Kinh tế xanh

Trước đợt không khí lạnh về, hôm nay Bắc bộ nắng nóng 40 độ C

Chí Nhân
Chí Nhân
08/06/2026 20:51 GMT+7

Hôm nay (8.6), nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có 2 địa phương ghi nhận mức nhiệt 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay có 10 tỉnh thành xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; tập trung ở khu vực khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Trước đợt không khí lạnh về, hôm nay Bắc bộ nắng nóng 40 độ C- Ảnh 1.

Chiều nay, không khí lạnh về kèm theo mưa giông sẽ dập tắt đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ

NGUỒN: VNDMS

Ở Bắc bộ, mức nhiệt cao nhất ngày là 40 độ C ghi nhận tại Như Xuân (Ninh Bình). Còn ở khu vực miền Trung, mức nhiệt cao nhất là 40,2 độ C tại Tam Kỳ (Đà Nẵng). Đây là ngày thứ 3 liên tiếp và là ngày thứ 4 trong tháng 6 mức nhiệt cao nhất trong ngày vượt mốc 40 độ C.

Vào chiều tối nay, không khí lạnh cuối mùa đã về tới các tỉnh miền núi phía bắc gây mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ giảm khoảng 7 - 10 độ C.

Thời tiết TP.Hà Nội từ đêm nay trời chuyển mát; từ đêm nay đến sáng 9.6 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23 - 25 độ C.

Ở khu vực đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 22 - 25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Tuy nhiên, do cường độ không khí lạnh yếu và cần thêm thời gian khuếch tán nên khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vào ngày mai (9.6) tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 - 60%. Dự báo, đợt nắng nóng ở khu vực này sẽ kết thúc từ ngày 10.6.

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