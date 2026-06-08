Không khí lạnh 12 năm mới gặp khiến miền Bắc giảm 7 độ, mưa trên 250 mm

Đợt không khí lạnh đầu tháng 6 năm nay là hiếm gặp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống biên giới nước ta, chiều tối và đêm 8.6 sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc.

Miền Bắc mưa lớn trong đợt không khí lạnh hiếm gặp đầu tháng 6 ẢNH: ĐÌNH HUY

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, từ năm 1979 - 2025, trong tháng 6 có 25 đợt đợt không khí lạnh, trung bình 0,53 đợt/năm; từ năm 1991 đến nay chỉ có 7 đợt trong tháng 6, trung bình 0,2 đợt/năm.

Đáng chú ý, từ năm 2014 - 2025 (12 năm) không xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6. "Như vậy có thể thấy trái đất đang ấm lên, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn", ông Hưởng nói.

Dự báo chi tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều tối 8.6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc Bắc bộ, sau đó là Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3.

Không khí lạnh 'dập tắt' nắng nóng, miền Bắc mưa lớn 300 mm

Mưa lớn, gió mạnh trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió mực 5.000 m, nên từ từ chiều tối 8 - 9.6, ở miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng; trong đó khu vực Tây Bắc bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 80 - 160 mm, có nơi trên 250 mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Từ chiều tối 8 - 9.6, các nơi khác của Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (hơn 100 mm/3giờ); trong mưa giông cần lưu ý tới hiện tượng tố, lốc, mưa đá. Các tỉnh Tây Bắc bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất.

Khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa ngày mai (9.6) sẽ giảm 5 - 7 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ thấp dưới 31 độ C; từ đêm 8.6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22 - 25 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 8 - 9.6 có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; từ đêm 8.6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23 - 25 độ C.

Không khí lạnh cũng gây gió mạnh, sóng lớn trên biển. Từ chiều tối 8.6, bắc vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4 - 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m, biển động.

Ở miền Trung, từ ngày 9.6 nắng nóng chỉ còn ở Huế trở vào đến phía đông Đắk Lắk. Ngày 10.6, đợt nắng nóng kéo dài hơn 10 ngày ở miền Trung sẽ cơ bản chấm dứt.