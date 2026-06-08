Không khí lạnh 'dập tắt' nắng nóng, miền Bắc mưa lớn 300 mm

Dự báo thời tiết ngày 8.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về đợt không khí lạnh kết thúc đợt nắng nóng và gây ra mưa lớn dồn dập trên diện rộng ở miền Bắc bắt đầu từ đêm nay đến hết ngày mai 9.6.

Dự báo từ đêm nay 8.6, miền Bắc có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh ẢNH: PHAN HẬU

Trong hôm nay, nắng nóng chỉ còn xảy ra ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và phía nam Phú Thọ, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Còn tại miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo từ khoảng chiều tối 8.6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Từ đêm nay 8.6, thời tiết ở Đông Bắc bộ và tỉnh Thanh Hóa, trời chuyển mát. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22 - 25 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ chiều tối nay đến sáng sớm 9.6, trời có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; từ đêm nay, trời chuyển mát. Dự báo nhiệt độ Hà Nội, thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23 - 25 độ C.

Mưa lớn dồn dập, lượng mưa có nơi trên 300 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay sau đợt nắng nóng gay gắt sẽ gây ra mưa lớn diện rộng.

Dự báo từ chiều tối nay đến đêm mai 9.6, khu vực Tây Bắc bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 80 - 160 mm, đặc biệt một số nơi sẽ có lượng mưa trên 300 mm. Các khu vực khác ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20 - 50 m, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Còn tại Bắc Trung bộ, khu vực tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Trong đợt mưa lớn này, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ có nguy cơ xuất hiện những trận mưa lớn cực đoan, lượng mưa trong 3 giờ trên 100 mm, gây ra ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 5, miền Bắc xuất hiện nhiều điểm mưa lớn cực đoan cục bộ, cường suất rất lớn trong thời gian ngắn. Trong đó, điển hình là trận mưa lớn Minh Long (Cao Bằng) xảy ra từ 19 - 22 giờ ngày 16.5, có lượng mưa lên tới 268,2 mm; tại Khe Táu (Quảng Ninh), lượng mưa từ 17 - 19 giờ ngày 16.5 đạt 213,2 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, xu thế xuất hiện El Nino mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn từ nay đến cuối năm và đầu năm 2027 đang gia tăng so với các nhận định trước đây. Do tác động của El Nino, mùa mưa năm nay nguy cơ xuất hiện nhiều trận mưa lớn cực đoan cục bộ, đây sẽ là hình thành thiên tai đặc biệt nguy hiểm. Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.