Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

WMO: Cảnh báo El Nino đang tác động thế nào đến Việt Nam và Đông Nam Á?

Chí Nhân
Chí Nhân
11/06/2026 11:25 GMT+7

Do ảnh hưởng của El Nino, từ nay đến tháng 8, khu vực Đông Nam Á ít mưa, nhiệt độ cao hơn bình thường. Đây là nội dung trong bản tin cảnh báo khí hậu dành cho khu vực Đông Nam Á do Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) vừa phát hành.

Theo WMO, các mô hình dự báo khí hậu hầu hết có chung kết quả El Nino sẽ phát triển trong giai đoạn từ tháng 6 - 8 năm nay. Sau đó phát triển lên cường độ mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn cuối năm. Điều này sẽ tác động rất lớn đến khí hậu của khu vực Đông Nam Á nhưng trong điều kiện El Nino trung bình thì tác động rất lớn, đặc biệt từ nay đến tháng 8.

WMO: Cảnh báo El Nino đang tác động thế nào đến Việt Nam và Đông Nam Á? - Ảnh 1.

El nino khiến nhiệt độ ở Việt Nam và hầu hết khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn từ nay đến tháng 8 phổ biến cao hơn mức bình thường các năm. Màu đỏ càng đậm thể hiện mức độ nhiệt càng cao

NGUỒN: WMO

Cụ thể, gió mùa tây nam ở Việt Nam và Lào bắt đầu muộn hơn so với trung bình nhiều năm, còn các khu vực khác ở Đông Nam Á chỉ gần mức trung bình và cường độ tương đối yếu. Trong giai đoạn từ nay đến tháng 8, tần suất bão nhiệt đới được dự báo sẽ ở mức dưới trung bình đến gần mức trung bình trên toàn khu vực. Những yếu tố này làm cho lượng mưa thiếu hụt đáng kể so với mức trung bình tại phía nam Philippines, Brunei, Singapore, Malaysia.

Bên cạnh đó, miền Trung và Nam Thái Lan, miền Trung Campuchia và miền Nam của Việt Nam lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Ngược lại, khu vực phía bắc của Thái Lan, Campuchia và Việt Nam có khả năng lượng mưa tương đương hoặc cao hơn mức bình thường.

WMO: Cảnh báo El Nino đang tác động thế nào đến Việt Nam và Đông Nam Á? - Ảnh 2.

Lượng mưa từ nay đến tháng 8 ở nhiều nơi phổ biến thấp hơn (màu cam) bình thường, cá biệt một số khu vực (màu xanh) mưa cao hơn bình thường

NGUỒN: WMO

Đáng chú ý, trên hầu hết các khu vực Đông Nam Á nhiệt độ được dự báo trên mức trung bình các năm. Riêng khu vực phía bắc Việt Nam, phía bắc và ven biển Myanmar, nhiệt độ tương đương mức bình thường hoặc cao hơn không đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), từ tháng 6 - 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại các khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025. 


Tin liên quan

Trước đợt không khí lạnh về, hôm nay Bắc bộ nắng nóng 40 độ C

Trước đợt không khí lạnh về, hôm nay Bắc bộ nắng nóng 40 độ C

Hôm nay (8.6), nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có 2 địa phương ghi nhận mức nhiệt 40 độ C.

Không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm đến 10 độ C

Khám phá thêm chủ đề

El Nino el nino tác động đến việt nam WMO cảnh báo el nino nhiệt độ gia tăng gió mùa tây nam Lượng mưa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận