WMO: Cảnh báo El Nino đang tác động thế nào đến Việt Nam và Đông Nam Á?

Theo WMO, các mô hình dự báo khí hậu hầu hết có chung kết quả El Nino sẽ phát triển trong giai đoạn từ tháng 6 - 8 năm nay. Sau đó phát triển lên cường độ mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn cuối năm. Điều này sẽ tác động rất lớn đến khí hậu của khu vực Đông Nam Á nhưng trong điều kiện El Nino trung bình thì tác động rất lớn, đặc biệt từ nay đến tháng 8.



El nino khiến nhiệt độ ở Việt Nam và hầu hết khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn từ nay đến tháng 8 phổ biến cao hơn mức bình thường các năm. Màu đỏ càng đậm thể hiện mức độ nhiệt càng cao NGUỒN: WMO

Cụ thể, gió mùa tây nam ở Việt Nam và Lào bắt đầu muộn hơn so với trung bình nhiều năm, còn các khu vực khác ở Đông Nam Á chỉ gần mức trung bình và cường độ tương đối yếu. Trong giai đoạn từ nay đến tháng 8, tần suất bão nhiệt đới được dự báo sẽ ở mức dưới trung bình đến gần mức trung bình trên toàn khu vực. Những yếu tố này làm cho lượng mưa thiếu hụt đáng kể so với mức trung bình tại phía nam Philippines, Brunei, Singapore, Malaysia.

Bên cạnh đó, miền Trung và Nam Thái Lan, miền Trung Campuchia và miền Nam của Việt Nam lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Ngược lại, khu vực phía bắc của Thái Lan, Campuchia và Việt Nam có khả năng lượng mưa tương đương hoặc cao hơn mức bình thường.

Lượng mưa từ nay đến tháng 8 ở nhiều nơi phổ biến thấp hơn (màu cam) bình thường, cá biệt một số khu vực (màu xanh) mưa cao hơn bình thường NGUỒN: WMO

Đáng chú ý, trên hầu hết các khu vực Đông Nam Á nhiệt độ được dự báo trên mức trung bình các năm. Riêng khu vực phía bắc Việt Nam, phía bắc và ven biển Myanmar, nhiệt độ tương đương mức bình thường hoặc cao hơn không đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), từ tháng 6 - 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại các khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025.



