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Thế giới

Thế giới trước nguy cơ hứng chịu đợt El Nino mạnh

Trí Đỗ
Trí Đỗ
04/06/2026 05:28 GMT+7

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 2.6 cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho khả năng El Nino quay trở lại trong những tháng tới, làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan.

El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương ấm lên theo chu kỳ, thường kéo dài từ 9 - 12 tháng, theo Reuters.

WMO dự báo nhiệt độ tại hầu hết các khu vực trên thế giới sẽ cao hơn mức trung bình trong giai đoạn từ tháng 6 - 8. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của El Nino vẫn còn chưa chắc chắn, do các mô hình khí hậu hiện đưa ra những kịch bản khác nhau. "Chúng ta cần chuẩn bị cho khả năng xuất hiện một đợt El Nino mạnh, có thể làm trầm trọng thêm hạn hán và mưa lớn, đồng thời gia tăng nguy cơ sóng nhiệt trên đất liền lẫn đại dương", Tổng thư ký WMO Celeste Saulo nói.

Thế giới trước nguy cơ hứng chịu đợt El Nino mạnh - Ảnh 1.

Đập Atibainha trong một lần bị cạn nước do hạn hán kéo dài ở Nazare Paulista, bang Sao Paulo (Brazil)

ẢNH: REUTERS

Các nhà khoa học cho biết El Nino thường gây mưa lớn hơn tại một số khu vực ở Nam Mỹ, miền nam nước Mỹ, vùng Sừng châu Phi và Trung Á, trong khi làm gia tăng khô hạn tại Trung Mỹ, Caribbean, Úc, Indonesia và một số khu vực Nam Á. Giới chuyên gia cảnh báo tác động của El Nino có thể gây thêm sức ép lên nguồn cung lương thực toàn cầu, vốn đã chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu và bất ổn địa chính trị.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres gọi đây là "lời cảnh báo khí hậu cấp bách". Theo ông Guterres, giải pháp căn cơ vẫn là hành động khí hậu quyết liệt hơn, gồm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy năng lượng tái tạo, bảo vệ nhóm dễ tổn thương và mở rộng hệ thống cảnh báo sớm.

Có 'siêu El Nino' trong năm nay hay không?

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