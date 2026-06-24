Hôm nay, nắng nóng 41 độ C

Hôm nay (24.6) là ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm khắp Bắc và Trung bộ. Đáng chú ý, có tổng cộng 20 trạm ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất ngày từ 40 độ C trở lên. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có đến 4 trạm ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên gồm: trạm Ninh Bình 41 độ C, Phủ Lý 40,8 độ C, Nho Quan 40,1 độ C và Văn Lý 40 độ C. Trong đó, cột mốc 41 độ C là mức nhiệt cao nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay. Ngoài ra, tại trạm Láng (Hà Nội) nhiệt độ đạt 40,8 độ C và Sơn Tây 40 độ C.



Có tổng cộng 20 trạm đo ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên, con số kỷ lục trong mùa nắng nóng năm nay NGUỒN: NCHMF

Ở khu vực miền Trung, mức nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40,6 độ C, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 40 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%.

Dự báo trong ngày mai 25.6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Dự báo nắng nóng cho các khu vực Bắc và Trung bộ NGUỒN: NCHMF

Khu vực vùng núi Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Khoảng ngày 26.6, nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kết thúc.

Trong ngày 25 - 26.6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với các bản tin thời tiết. Người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe, tránh tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài dưới nắng nóng, đề phòng nguy cơ cháy nổ từ các thiết bị điện.