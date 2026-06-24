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Kinh tế Kinh tế xanh

Trưa nay, Hà Nội và 8 địa phương có nắng nóng gần 40 độ C

Chí Nhân
Chí Nhân
Đợt nắng nóng hiện tại đang gia tăng nhiệt độ. Tính đến 13 giờ trưa nay (24.6), nhiệt độ cao nhất tại trạm Láng (Hà Nội) là 39,6 độ C; nhiều trạm khác ở Bắc và Trung bộ ghi nhận mức nhiệt chạm ngưỡng 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trưa nay, nhiệt độ tại trạm Láng (Hà Nội) là 39,6 độ C, cao nhất Bắc bộ.

Trưa nay, Hà Nội và 8 địa phương có nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 1.

Hà Nội và nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt

NGUỒN: CNHMF

Trong khi đó, nhiều nơi ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 40 độ C như Đông Hà (Quảng Trị) là 39,9 độ C, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 39,8 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) là 39,6 độ C…

Hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với các bản tin thời tiết. Người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe, tránh tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài dưới nắng nóng; lưu ý nguy cơ cháy nổ từ các thiết bị điện.

Cảnh báo nắng nóng từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong ngày 25 - 26.6, khu vực này tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

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