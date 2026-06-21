Nắng nóng lại vượt 40 độ C, tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm qua (20.6), nhiều nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Đáng chú ý, khu vực bắc Trung bộ nhiệt độ rất cao như tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,4 độ C còn Hương Khê (Hà Tĩnh) 40 độ C. Nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ, kéo dài từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk.



Nắng nóng lại vượt mốc 40 độ C, còn gia tăng và kéo dài đến cuối tuần sau NGUỒN: NCHMF

Trong khi đó, khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo trong ngày hôm nay (21.6), nắng nóng tiếp tục gia tăng. Khu vực tâm điểm nắng nóng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đến ngày (22.6), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cảnh báo nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều ngày tới, đến khoảng ngày 25.6, nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng dịu dần, trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.