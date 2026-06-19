Đợt nắng nóng 7 ngày, 'chảo lửa' miền Trung nóng hơn 40 độ C

Dự báo thời tiết từ ngày 20 - 28.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về đợt nắng nóng mới xảy ở miền Bắc và miền Trung trong những ngày tới.

Dự báo miền Bắc, miền Trung sắp đón đợt nắng nóng dài ngày ẢNH: THANH NIÊN

Tại miền Bắc, đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20 - 24.6, nhiệt độ từ 36 - 38 độ C. Riêng ngày 23 - 24.6, miền Bắc nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo từ ngày 25 - 28.6, miền Bắc có mưa rào và giông trên diện rộng. Riêng giai đoạn từ 26 - 27.6, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to ở vùng núi, trung du phía bắc.

Còn tại miền Trung, đợt nắng nóng mới dự báo kéo dài liên tục trong 7 ngày. Cụ thể từ ngày 20 - 25.6, miền Trung có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao 37 - 40 độ C. Sau đó, từ ngày 26 - 28.6, nắng nóng giảm dần.

Dự báo thời tiết 9 ngày tới ở khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, từ 20 - 23.6, trời ít mưa; sau đó từ 24 - 28.6, trời mưa giông có xu hướng gia tăng, có nơi mưa to.

Tháng 7 dự báo có 3 đợt nắng nóng

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino vừa xuất hiện vẫn đang có xu hướng tiếp tục mạnh lên, thậm chí kéo dài sang năm 2027.

Đặc biệt, xác suất xuất hiện El Nino với cường độ rất mạnh đã tăng hơn so với các dự báo trước đó và tăng l ê n với xác suất khoảng 60 - 65% vào cuố i năm 2026 đến đầu năm 2027.

Dự báo trong tháng 7, miền Bắc có khả năng xuất hiện 2 - 3 đợt nắng nóng, giai đoạn nóng tập trung vào khoảng từ sau ngày 10.7, nhiệt độ phổ biến từ 35 - 38 độ C.

Các tỉnh miền Trung trong tháng 7 cũng chịu tác động của 2 - 3 đợt nắng nóng, nhiệt độ từ 37 - 39 độ C.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, do ảnh hưởng của El Nino, trong năm nay, số ngày nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm và so với năm 2025 nhưng ít có khả năng phá kỷ lục năm 2024.