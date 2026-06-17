Dự báo El Nino 2026 mạnh kỷ lục, sắp có nhiều đợt nắng nóng

Ông Mai Văn Khiêm thông tin cập nhật về El Nino 2026 ẢNH: THANH TRÀ

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 6 do Bộ Nông nghiệp - Môi trường tổ chức ngày 17.6, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc quốc gia đã cập nhật thông tin diễn biến El Nino 2026 , tác động đến thời tiết nước ta từ nay đến cuối năm.

Theo ông Mai Văn Khiêm, các quốc gia đều đã công bố sự xuất hiện của El Nino 2026. Đáng lưu ý, sau khi hình thành, cường độ El Nino đang tiếp tục mạnh lên. Dự báo El Nino sẽ duy trì từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài sang các tháng đầu năm 2027.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, do tác động của El Nino, trong năm nay số ngày nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm và so với năm 2025 nhưng ít có khả năng phá kỷ lục năm 2024.

"Đặc biệt, xác suất xuất hiện El Nino với cường độ rất mạnh tăng hơn so với các dự báo trước đó và tăng lên với xác suất khoảng 60 - 65% vào cuối năm nay đến đầu năm 2027", ông Khiêm nói.

Dự báo xu hướng thiên tai trong tháng 6, từ 17 - 18.6, vùng núi, trung du miền Bắc vẫn còn mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung về đêm và sáng, lượng mưa từ 70 - 120 mm, có nơi mưa to trên 200 mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Sau đó từ ngày 20 - 27.6, miền Bắc xuất hiện một đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 36 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Còn tại miền Trung, đặc biệt là khu vực từ Thanh Hóa đến phần phía đông của tỉnh Đắk Lắk từ 17 - 28.6 duy trì tình trạng nắng nóng diện rộng. Trong đó giai đoạn từ 22 - 27.6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Bão ít, mưa giảm trong năm El Nino 2026

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, dự báo thời tiết tháng 7, miền Bắc có khả năng xuất hiện 2 - 3 đợt nắng nóng, giai đoạn nóng tập trung vào khoảng từ sau ngày 10.7, cường độ nóng với mức nhiệt 35 - 38 độ C. Miền Trung cũng chịu tác động của 2 - 3 đợt nóng, cường độ nóng từ 37 - 39 độ C.

Trong tháng 7, miền Bắc có khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng; chưa có dấu hiệu xuất hiện của bão, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào đất liền nước ta.

Nhận định xu hướng thiên tai từ nay đến cuối năm do ảnh hưởng của El Nino, ông Mai Văn Khiêm cho biết, dự báo từ nay đến cuối năm, có khả năng xảy ra 16 - 19 đợt mưa lớn diện rộng, ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông năm nay có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm (khoảng 8 - 10 cơn, trong đó 3 - 5 cơn ảnh hưởng đến đất liền.

"Số lượng cơn bão ít nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh, diễn biến bất thường, gây mưa lớn cực đoan, có thể gây ra ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất", ông Khiêm cảnh báo.

Bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện tập trung từ tháng 7 - 9 ở miền Bắc và tháng 10 - 11 tại miền Trung Bộ và không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả Nam bộ trong các tháng cuối năm.