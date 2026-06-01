Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đợt nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Phan Hậu
Phan Hậu
01/06/2026 07:40 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 1.6, miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới. Dự báo những ngày tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ và khu vực ảnh hưởng còn mở rộng hơn.

Dự báo thời tiết ngày 1.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về đợt nắng nóng mới ở miền Bắc và miền Trung.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung kéo dài trong nhiều ngày tới

ẢNH: TUẤN MINH

Trong hôm qua 31.5, các tỉnh miền Bắc (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng) và Bắc Trung bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Trạm Yên Châu (Sơn La) 37,2 độ C; trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 38 độ C…

Dự báo thời tiết ngày 1 - 2.6, các tỉnh miền Bắc (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng) tiếp tục có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Còn tại miền Trung, trong ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. 

Dự báo thời tiết ngày 2.6. khu vực Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Dự báo từ ngày 3 - 5.6, toàn bộ các tỉnh miền Bắc; khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng.

Nắng nóng xen giữa mưa giông

Dự báo thời tiết đến ngày 10.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở cả miền Bắc và miền Trung nhưng một số ngày sẽ có mưa giông vào chiều và tối.

Cụ thể, ở miền Bắc, từ ngày 3 - 8.6, có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi, từ đêm 4 - 7.6, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Sau đó, từ khoảng đêm 8 - 10.6, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk   xảy ra nắng nóng diện rộng riêng duyên hải Nam Trung bộ chiều tối 3.6, trời có mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết cao nguyên Trung bộ và Nam bộ trong những ngày tới phổ biến là chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, một số nơi có mưa to; từ ngày 5.6, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. 

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Dự báo đợt nắng nóng đầu tháng 6

Dự báo đợt nắng nóng đầu tháng 6

Dự báo thời tiết ngày 29.5, nhiều nơi ở miền Bắc, miền Trung sẽ có mưa lớn. Từ ngày 1.6, miền Bắc, miền Trung đón đợt nắng nóng mới.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng dự báo thời tiết nắng nóng dự báo thời tiết đợt nắng nóng miền bắc nắng nóng Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận