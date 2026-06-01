Đợt nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Dự báo thời tiết ngày 1.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về đợt nắng nóng mới ở miền Bắc và miền Trung.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung kéo dài trong nhiều ngày tới ẢNH: TUẤN MINH

Trong hôm qua 31.5, các tỉnh miền Bắc (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng) và Bắc Trung bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Trạm Yên Châu (Sơn La) 37,2 độ C; trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 38 độ C…

Dự báo thời tiết ngày 1 - 2.6, các tỉnh miền Bắc (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng) tiếp tục có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Còn tại miền Trung, trong ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Dự báo thời tiết ngày 2.6. khu vực Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Dự báo từ ngày 3 - 5.6, toàn bộ các tỉnh miền Bắc; khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng.

Nắng nóng xen giữa mưa giông

Dự báo thời tiết đến ngày 10.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở cả miền Bắc và miền Trung nhưng một số ngày sẽ có mưa giông vào chiều và tối.

Cụ thể, ở miền Bắc, từ ngày 3 - 8.6, có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi, từ đêm 4 - 7.6, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Sau đó, từ khoảng đêm 8 - 10.6, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng diện rộng riêng duyên hải Nam Trung bộ chiều tối 3.6, trời có mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết cao nguyên Trung bộ và Nam bộ trong những ngày tới phổ biến là chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, một số nơi có mưa to; từ ngày 5.6, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.