Dự báo đợt nắng nóng đầu tháng 6

Dự báo thời tiết hôm nay 29.5 và nhận định xu hướng thời tiết đến ngày 7.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc, miền Trung sẽ có mưa lớn cục bộ từ nay đến hết tháng 5. Sau đó, từ ngày 1.6, hai khu vực này sẽ đón đợt nắng nóng mới, xảy ra trên diện rộng.

Dự báo miền Trung, miền Bắc nắng nóng trở lại ngay trong những ngày đầu tháng 6 ẢNH: TUẤN MINH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 28.5 và rạng sáng nay 29.5, các tỉnh miền Bắc, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28.5 đến 3 giờ ngày 29.5 có nơi trên 50 mm như: Hạ Lang (Cao Bằng) 127,6 mm; Lùng Tám (Tuyên Quang) 72,8 mm; Nậm Tăm (Lai Châu) 69,2 mm; Phùng Nguyên (Phú Thọ) 69 mm; Văn Chấn (Lào Cai) 65,8 mm.

Tại các tỉnh phía nam, lượng mưa đo tại Nguyễn Phích (Cà Mau) là 90 mm; An Minh (Kiên Giang) 84,2 mm; Tuy Phong (Lâm Đồng) 58,2 mm; Tân Phước 1 (Đồng Tháp) 55,6 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 29.5, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 100 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Các nơi khác ở Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong đợt mưa giông sau nắng nóng dài ngày này, người dân chủ động đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nắng nóng trong 3 ngày đầu tháng 6

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngay sau đợt mưa này, các tỉnh miền Trung, miền Bắc nắng nóng trở lại.

Ở miền Bắc, từ ngày 31.5 sẽ có nắng nóng cục bộ. Dự báo từ ngày 1 - 3.6, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh trung du và đồng bằng. Sau đó, từ đêm 3 - 4.6, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác.

Còn ở miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nắng nóng bắt đầu từ ngày 30.5, sau đó từ ngày 1.6, có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 1 - 7.6, thời tiết có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của El Nino, từ nay đến hết tháng 8, nền nhiệt độ cả nước sẽ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,0 độ C.

Theo đó, nhiệt độ trong mùa hè năm nay cao hơn trung bình nhiều năm, số ngày nắng nóng và số đợt nắng nóng nhiều hơn năm 2025, nhiều hơn so với mức trung bình nhiều năm.

Cũng theo ông Hưởng, dự báo thời tiết tháng 6 sẽ xuất hiện 2 - 3 đợt nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 37 - 39 độ C. Dự báo, nắng nóng đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở một số nơi ở vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ có thể lên tới 41 - 42 độ C.