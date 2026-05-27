Dự báo thời tiết Hà Nội 4 ngày thi tuyển sinh lớp 10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã dự báo thời tiết chi tiết theo từng khung giờ trong 4 ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phổ biến là trời nắng, không mưa

Dự báo thời tiết ngày 29.5, từ 7 giờ đến 11 giờ, không mưa, trời nắng; nhiệt độ 27 - 32 độ C; gió đông nam 2 - 3 m/giây; từ 12 - 17 giờ, có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ từ 29 -33 độ C, gió đông nam 2 - 3 m/giây.

Sang ngày 30.5, thời tiết Hà Nội từ 7 - 11 giờ, không mưa, trời nắng; nhiệt độ 28 - 32 độ C, gió đông nam 2 - 3 m/giây; từ 13 - 17 giờ, không mưa, trời nắng, nhiệt độ 30 - 34 độ C, gió đông nam 2 - 3 m/giây.

Trong ngày 31.5, thời tiết Hà Nội phổ biến không mưa, trời nắng nóng. Nhiệt độ từ 7 - 11 giờ trong khoảng 28 - 33 độ C. Từ 13 - 17 giờ, Hà Nội có nắng nóng, nhiệt độ tăng lên 31 - 35 độ C, gió đông nam từ 2 - 4 m/giây.

Dự báo thời tiết ngày 1.6, Hà Nội phổ biến không mưa, có nắng nóng. Từ 7 - 11 giờ, nhiệt độ từ 29- 34 độ C; từ 13 - 17 giờ, nhiệt độ tăng lên 32 - 36 độ C, gió đông nam từ 2 - 4 m/giây.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, từ ngày 30 - 31.5, gần 150.000 thí sinh ở Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Để chủ động ứng phó thời tiết cực đoan, Ban chỉ đạo tuyển sinh TP.Hà Nội đã giao các sở, ban, ngành xây dựng phương án cụ thể đối với các tình huống nắng nóng, mưa lớn, ngập úng, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện bảo đảm an toàn khác trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Hà Nội đã quán triệt tất cả các điểm thi đều phải bố trí phòng ngồi chờ cho phụ huynh. Trong hôm nay 27.5, ban chỉ đạo cấp xã, phường sẽ báo cáo cụ thể với thành phố về các địa điểm nghỉ ngơi cho phụ huynh trong thời gian chờ đón con, nhằm tránh nắng nóng và bảo đảm an toàn giao thông quanh khu vực thi.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, theo quy chế, thí sinh không được phép mang điện thoại di động vào phòng thi, nếu vi phạm, sẽ bị đình chỉ, hủy toàn bộ kết quả của kỳ thi năm nay và không được sử dụng kết quả để xét tuyển vào các trường công lập.

Ngoài ra, khi nhận đề thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ số trang, mã đề, chất lượng in ấn; chậm nhất 5 phút từ khi tính giờ làm bài, thí sinh phải báo cáo những bất thường trong đề (thiếu trang, rách, hỏng, nhòe, mờ) cho giám thị. Nếu quá thời gian này, thí sinh tự chịu trách nhiệm với đề thi mình đã nhận.