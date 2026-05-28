Dự báo mưa lớn sau chuỗi ngày nắng nóng thiêu đốt

Dự báo thời tiết hôm nay 28.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc đã có mưa rào và giông sau những ngày nắng nóng thiêu đốt. Những cơn mưa xuất hiện trong đêm 28.5 và rạng sáng ngày 29.5 khiến vùng nắng nóng bị thu hẹp, nhiệt độ giảm sâu.

Mưa lớn khiến nắng nóng miền Bắc hạ nhiệt sau chuỗi ngày nóng đỉnh điểm ẢNH: TUẤN MINH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, trong đêm qua và sáng sớm nay 28.5, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 27.5 đến 3 giờ ngày 28.5 có nơi trên 50 mm như trạm Km 22 (Sơn La) là 84,4 mm; tại Tiền Phong 3 (Phú Thọ) là 84 mm; tại Phú Lệ 1 (Thanh Hóa) là 55,4 mm…

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm nay 28.5, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Chiều tối và tối 28.5, cao nguyên miền Trung có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Trong ngày và đêm nay 28.5, Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nắng nóng hạ nhiệt từ miền Bắc và miền Trung

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 27.5, các tỉnh miền Bắc và khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và khu vực Bắc Trung bộ ghi nhận nhiệt độ nắng nóng phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhiệt độ cao nhất tại một số nơi: Con Cuông (Nghệ An) là 41,2 độ C; Láng (Hà Nội) là 40,5 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Còn ở miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa đến TP.Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực duyên hải Nam Trung bộ hôm nay có nắng nóng gay gắt 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 29.5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở miền Bắc và Bắc Trung bộ. Dự báo từ 30.5, nắng nóng diện rộng kết thúc tại khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk.