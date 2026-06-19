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Kinh tế Kinh tế xanh

Đợt nắng nóng mới xuất hiện, miền Trung 39 độ C

Chí Nhân
Chí Nhân
Hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất lên tới 39 độ C xuất hiện ở Đông Hà (Quảng Trị). Đợt nắng nóng này còn kéo dài nhiều ngày tới và mở rộng ra khu vực Bắc bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm qua (18.6), nắng nóng đặc biệt gay gắt xuất hiện nhiều nơi. Mức nhiệt cao nhất ngày là 39 độ C ghi nhận được tại Đông Hà (Quảng Trị). Một số nơi khác vượt 38 độ C như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,2 độ…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Đợt nắng nóng mới xuất hiện, miền Trung đã 39 độ C - Ảnh 1.

Đợt nắng nóng mới xuất hiện, nhiệt độ ở miền Trung đã đạt mức 39 độ C

ẢNH: MINH HẢI

Bên cạnh đó, một số nơi ở khu vực đồng bằng Bắc bộ cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 37 độ như trạm: Nam Định (Ninh Bình) 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Dự báo hôm nay 19.6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, phía nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 - 60%.

Cảnh báo nắng nóng từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 21.6, nắng nóng mở rộng ra khu vực trung du Bắc bộ.

Lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn do phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

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