Đợt nắng nóng miền Bắc và Trung khi nào kết thúc?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm qua (21.6), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt; nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C như: Như Xuân (Thanh Hóa) 39,5 độ C, Vinh (Nghệ An) 39,7 độ C, Hương Khê (Hà tĩnh) 39,3 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,5 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.



Dự báo hôm nay (22.6) và ngày mai nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ NGUỒN: NCHMF

Ở khu vực Bắc bộ, mức nhiệt cao nhất ghi nhận tại Láng (Hà Nội) là 38,3 độ C. Các khu vực khác thuộc trung du, đồng bằng Bắc bộ cùng với Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Do áp thấp nóng phía tây có xu hướng gia tăng nên trong hôm nay và ngày mai cường độ nắng nóng có khả năng ở các khu vực trên tăng thêm khoảng 1 độ C, đồng thời mở rộng sang các khu vực lân cận. Ở khu vực tâm điểm từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, thời gian nóng có thể kéo dài từ 10 giờ sáng đến 19 giờ.

Nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn nhiệt độ khí tượng từ 2 - 4 độ C. Vì thế, người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe, tránh tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao dễ dẫn đến cơ thể bị mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, nắng nóng kéo dài và độ ẩm không khí giảm thấp dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao nên người dân cần chú ý khi sử dụng các thiết bị điện.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25.6; khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Đắk Lắk vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới.