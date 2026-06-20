Nắng nóng miền Bắc mạnh hơn, Hà Nội và 2 tỉnh trên 39 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay 20.6, nắng nóng xảy ra chủ yếu ở các tỉnh trung du và đồng bằng miền Bắc, với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo trong những ngày tới, cường độ nắng nóng miền Bắc tiếp tục mạnh lên. Trong đó, các tỉnh, thành trong vùng tâm nắng nóng có nhiệt độ 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng miền Bắc tiếp tục gia tăng cường độ trong những ngày tới ẢNH: TUẤN MINH

Ở miền Trung, nắng nóng xảy ra từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, một số nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết nắng nóng những ngày tới, bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, ở miền Bắc trong ngày 20 - 21.6, nắng nóng chủ yếu sẽ xảy ra ở khu vực đồng bằng và trung du.

Nhiệt độ nắng nóng cao nhất trong ngày ở ngưỡng khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Sau đó, từ ngày 22 - 24.6, nắng nóng tiếp tục mở rộng trên toàn bộ miền Bắc, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên.

Dự báo nhiệt độ nắng nóng sẽ đạt ngưỡng khoảng 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong đó, số điểm có nhiệt độ nắng nóng 39 độ C, trên 39 độ C sẽ tập trung nhiều nhất tại các tỉnh đồng bằng, như: Hưng Yên, Ninh Bình và Hà Nội.

Đợt nắng nóng 7 ngày, 'chảo lửa' miền Trung nóng hơn 40 độ C

Miền Trung nắng nóng trên 40 độ C

Cũng theo dự báo viên Lê Thị Hồng Vân, thời tiết miền Trung sẽ có nắng nóng liên tục kéo dài trong những ngày sắp tới.

Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi từ nay cho đến khoảng ngày 25.6, nắng nóng ở khu vực trên sẽ tiếp tục gia tăng về cường độ.

Dự báo mức nhiệt độ cao nhất ngày sẽ ở ngưỡng khoảng 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng trong các ngày từ 22 - 25.6, nắng nóng sẽ đạt đến ngưỡng khoảng 37 - 39 độ C và có nơi trên 40 độ C. Sau ngày 26.6, nắng nóng tiếp tục duy trì ở miền Trung, tuy nhiên cường độ có xu hướng dịu dần.

"Nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới, người dân lưu ý sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và nên tắt các thiết bị điện khi không cần thiết để giảm nguy cơ quá tải hệ thống điện trong những ngày nắng nóng; đồng thời kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, các thiết bị làm mát và dây dẫn điện trong gia đình, cơ quan, nơi sản xuất nhằm hạn chế nguy cơ chập điện và cháy nổ", dự báo viên Lê Thị Hồng Vân khuyến cáo.