TP.HCM có 159 điểm ngập nước: Lưu ý loạt tuyến đường cứ mưa lớn là thành sông

Theo Sở xây dựng TP.HCM trên địa bàn TP.HCM hiện nay có 159 vị trí ngập nước nằm tại 4 khu vực chính.

Khu vực TP.HCM cũ

Đối với khu vực này (không bao gồm thành phố Thủ Đức cũ) có 76 vị trí ngập, trong đó có các tuyến đường thường xuyên ngập do mưa gồm: đường Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn, Song hành quốc lộ 22 (phường Đông Hưng Thuận); đường Bạch Đằng, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây).

Đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc); đường An Dương Vương (phường Phú Lâm); đường Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội, An Hội Đông); đường Phan Anh (phường Bình Trị Đông).

Ở TP.HCM hiện nay có 159 điểm ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Đường Calmette, Phạm Viết Chánh, Cống Quỳnh, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Lê Thị Riêng, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Trương Định (phường Bến Nghé); đường Phạm Hùng, quốc lộ 50 (phường Bình Hưng); đường Bình Quới, D5, Nguyễn Gia Trí (phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới); đường Tân Hòa Đông, Tỉnh Lộ 10, Võ Văn Kiệt (phường Bình Trị Đông, Bình Hưng).

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Đường Trường Sơn (phường Tân Sơn Nhất); đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Bàn Cờ); đường Hoàng Diệu, Tân Vĩnh, Tôn Thất Thuyết, Vĩnh Hội, Xóm Chiếu, Đoàn Văn Bơ (phường Khánh Hội); đường Nguyễn Biểu, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán); đường Lê Hồng Phong, Ba Tháng Hai (phường Diên Hồng).

Thành phố Thủ Đức cũ

Khu vực này có 19 vị trí ngập do mưa và triều cường. Các tuyến đường thường xuyên bị ngập gồm: đường Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương, Thảo Điền (phường An Khánh); đường Lê Thị Hoa, Tỉnh lộ 43 (phường Tam Bình); đường Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Tâm Tâm Xã, Tô Ngọc Vân, Đặng Thị Rành (phường Thủ Đức).

Đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng) thường xuyên bị ngập nước sau những cơn mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Các tuyến đường có các vị trí ngập vừa gồm: đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng); đường Hiệp Bình, đường quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình); đường Dương Đinh Hội, Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long); đường Đỗ Mười (phường Tam Bình); đường Hồ Văn Tư (phường Thủ Đức); đường Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú).

Khu vực Bình Dương cũ

Khu vực Bình Dương cũ có 52 vị trí ngập. Trong đó ngập do mưa có 44 vị trí gồm các tuyến đường: đại lộ Bình Dương (đoạn Trường đại học Bình Dương), trên đường Nguyễn Văn Thành (ĐT.741); ngã ba đường Đoàn Trần Nghiệp - đường Hai Bà Trưng; Đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Đức Thuận.

Đường số 5, 7 khu dân cư Nhị Đồng 1 (chợ Bà Diệp); đường phạm Ngũ Lão - Phan Huy Ích; đường An Bình, Bế Văn Đàn (phường An Bình); khu vực tổ 11 (phường Hiệp Thắng); tại khu dân cư Tràng An; đường ĐT743b, ĐT 747b; mương dọc đường sắt Bắc Nam; khu dân cư Đông Hòa.

Đường Bùi Hữu Nghĩa; đường Đại lộ Bình Dương (quốc lộ13) đoạn giáp suối Cát, đoạn trước Trường dạy nghề Việt Nam – Singapore, đoạn trước siêu thị Lotte Thuận An; đường ĐT 743A; đường Bùi Thị Xuân; Lê Thị Trung; Thuận An Hòa; Thuận Giao 19.

Nhiều con đường ở TP.HCM ngập nước do mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Có 1 điểm ngập cục bộ trên đường ĐT. 747b; đường ĐT 741, ĐT 741; đường 2-8-9; quốc lộ 13 đoạn cổng Khu công nghiệp Hoàng Gia Tân Định; đường quốc lộ 13 đoạn trước Trường tiểu học Tân Định; đường quốc lộ 13, trước UBND phường Mỹ Phước; trước chợ Mỹ Hạnh; trước Khu dân cư Mỹ Phước 4; khu vực gần bến Chà Vi; trước nghĩa trang Liệt sĩ Bến Cát; ngã ba cầu Suối Tre; trước công an thị xã Bến Cát; đường ĐT 748, ĐT 744.

Ngập do mưa và triều có 8 điểm, gồm: ngã ba Cống đường Thích Quảng Đức; đường ven rạch Bưng Cải; Hồ Văn Cống; khu vực suối Suối Bình Thắng; đường quốc lộ 1K khu vực dốc Chú Hỏa đến rạch Cái Cầu; đường Đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Hiệp Phát, đoạn trước Công ty Fito; đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn cống ngang Cầu Nhỏ.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có 31 vị trí thường xuyên ngập nước. Trong đó ngập do mưa có 27 vị trí nằm trên các tuyến đường như: đường Thi Sách, Nguyễn Đình Thi, ngã ba Quang Trung - Hạ Long (phường Tam Thắng); đường Nguyễn Du; Trưng Trắc - Trưng Nhị; đường Lê Lợi - ngã ba Lê Hồng Phong (phường Vũng Tàu); đường Nguyễn Tất Thành, Lê Lợi, Nguyễn Trãi; quốc lộ 51 giao với đường Huỳnh Thúc Kháng, quốc lộ 51 giao với đường Lê Duẩn, quốc lộ 51 giao với đường Phạm Văn Đồng; quốc lộ 5, đoạn trước chung cư Hodeco - khu vực Miếu Cô Mai; quốc lộ 51 đoạn từ ngã ba Mỹ Xuân đến ngã tư Mỹ Xuân B1 (phường Phú Mỹ); đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Thắng).

12 vị trí ngập vừa gồm những tuyến đường: đường Nguyễn Quyền (phường Tam Thắng); hẻm 99 đường Trương Công Định (phường Vũng Tàu); đường Mỹ Xuân B1 (phường Phú Mỹ); đường Nguyễn Hữu Tiến (phường Tân Thành).

Đường Nguyễn Lương Bằng (xã Long Hải); hẻm 1 Trần Xuân Độ - 115 Lê Lợi (phường Phước Thắng); đường 30 Tháng 4, đoạn từ Lê Quang Định đến Nguyễn Hữu Cảnh; đường 2 Tháng 9, đoạn từ Lê Quang Định đến 442 Bình Giã (phường Rạch Dừa).

Đường Cách Mạng Tháng 8 gồm 3 đoạn: từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Nguyễn Tất Thành; ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Phạm Văn Đồng; ngã tư Trần Phú -Võ Văn Kiệt (phường Bà Rịa); khu tái định cư phường Hắc Dịch.

Có 1 vị trí ngập nhẹ nằm tại đường Nguyễn Tất Thành đoạn giao Hùng Vương (xã Long Điền). 1 vị trí ngập do triều tại khu Decoimex mở rộng. 3 vị trí ngập do mưa và triều là khu Decoimex mở rộng, hẻm 646 đường 30 Tháng 4 và cuối hẻm 84 đường Bình Giã.