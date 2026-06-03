Ngỡ ngàng hình hài Nghĩa Từ Triều Châu 150 năm vừa 'hồi sinh' ở Chợ Lớn

Ở khu Chợ Lớn nhộn nhịp, ít ai biết trong khuôn viên Bệnh viện An Bình (TP.HCM) còn tồn tại một công trình cổ kính của cộng đồng người Hoa Triều Châu hơn 150 năm tuổi. Đó là Nghĩa Từ Triều Châu, nơi từng gắn liền với Y viện Triều Châu nổi tiếng một thời.
Theo Ban quản trị Hội quán Nghĩa An, công trình được khởi dựng vào khoảng năm 1881, ban đầu là nơi lưu giữ tro cốt người Hoa và thờ phụng những bậc tiền nhân. Trải qua nhiều thế hệ, nơi đây trở thành không gian tâm linh đặc biệt, lưu giữ hàng ngàn bài vị cùng nhiều giá trị kiến trúc Triều Châu cổ.
Tình trạng xuống cấp của Nghĩa Từ Triều Châu năm 2023
ẢNH: PHẠM HỮU
Sau hơn 1,5 thế kỷ tồn tại, công trình xuống cấp nghiêm trọng. Mái ngói hư hỏng, các mảng phù điêu bong tróc, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập khiến Ban quản trị Hội quán Nghĩa An phải lên kế hoạch đại trùng tu nhằm cứu vãn di sản quý giá.
Ngày 2.12.2024, lễ động thổ chính thức được tổ chức sau khi dự án hoàn tất các thủ tục pháp lý và nhận được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Ban đầu, đơn vị quản lý từng dự định mời đội ngũ nghệ nhân từ Trung Quốc sang thực hiện nhằm đảm bảo tính nguyên gốc. Tuy nhiên, sau đó, công trình được giao cho đội ngũ nghệ nhân và đơn vị trùng tu trong nước đảm nhận.
Các họa tiết chạm khắc cũng được các thợ người Việt thực hiện đúng với nguyên mẫu ban đầu
ẢNH: PHẠM HỮU
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