Còn 2.000 du khách đang lưu trú trên các đảo của Quảng Ninh

Sáng 4.7, ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu neo đậu tránh trú bão Cái Xà Coong (P.Hà Tu, Quảng Ninh), hàng chục tàu cá đã neo san sát nhau. Ngư dân tất bật chằng néo phương tiện, buộc thêm dây, gia cố mạn tàu để hạn chế thiệt hại khi bão số 1 Maysak đổ bộ.

Ngư dân từ dưới các thuyền neo đậu ven biển đang di chuyển lên bờ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo Ban quản lý khu neo đậu tránh trú bão Cái Xà Coong , khoảng 80 tàu cá đã vào tránh trú từ ngày 3.7. Các lực lượng chức năng liên tục hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện các biện pháp phòng, chống bão, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Đến hết ngày 3.7, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thông tin đầy đủ về hướng đi của bão Maysak đến 6.945 tàu thuyền, với 13.890 thuyền viên cùng 1.919 ô lồng bè và 3.838 lao động trên biển. Hầu hết phương tiện đang hoạt động đã nhanh chóng di chuyển vào các khu vực neo đậu an toàn.

Khách du lịch rời đảo Cô Tô trước khi bão số 1 đổ bộ ẢNH: THU BÁU

Tại đặc khu Cô Tô, địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến của bão Maysak và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Toàn bộ 452 tàu thuyền và 33 nhà bè đã hoàn tất việc vào nơi tránh trú; các hộ dân có nhà tạm, nhà yếu cũng đã chủ động chằng chống, gia cố từ trước.

Đáng chú ý, chính quyền địa phương đang tập trung bảo đảm an toàn cho hơn 2.000 du khách còn lưu trú trên đảo và khuyến cáo du khách hạn chế ra ngoài khi bão ảnh hưởng. Các phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm nhu yếu phẩm cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Hàng ngàn tàu thuyền tại Quảng Ninh đã về nơi tránh trú ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trưa và chiều 4.7, bão Maysak sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Quảng Ninh, gây mưa lớn kéo dài, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, đặc biệt tại khu vực đặc khu Cô Tô.

Ngành du lịch Quảng Ninh khuyến cáo du khách đang có kế hoạch đến các tuyến đảo hoặc lưu trú tại Cô Tô, Vân Đồn và các khu vực ven biển cần thường xuyên cập nhật diễn biến của bão số 1, chủ động điều chỉnh lịch trình và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn.