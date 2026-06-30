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Đời sống

Mưa lớn trút xuống Quảng Ninh, người dân bỏ xem World Cup lo chống ngập

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
Mưa lớn trút xuống Quảng Ninh từ đêm qua 29.6, khiến nhiều khu dân cư ngập sâu. Thay vì thức xem World Cup, nhiều người dân phải trắng đêm kê đồ đạc, khơi cống, ngăn nước tràn vào nhà.

Mưa lớn ở Quảng Ninh kéo dài từ đêm 29 đến rạng sáng 30.6, khiến nhiều khu dân cư tại các phường Cao Xanh và Hà Lầm (Quảng Ninh) ngập sâu. Trong khi hàng triệu người hâm mộ cả nước thức để theo dõi các trận đấu World Cup thì nhiều người dân Quảng Ninh lại phải thức trắng để chống ngập, cứu tài sản.

Người Quảng Ninh dân bỏ xem World Cup chống ngập - Ảnh 1.

Dù trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Morocco diễn ra rất hấp dẫn, nhưng nhiều người Quảng Ninh không có tâm trạng để theo dõi vì lo lắng nước tràn vào nhà

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Gần 6 giờ sáng, khu dân cư 1C, P.Cao Xanh vẫn chìm trong nước. Bùn đất theo dòng nước tràn vào sân, vào nhà, phủ kín nhiều tuyến ngõ. Không khí khẩn trương kéo dài suốt đêm khi các gia đình liên tục di chuyển xe máy, đồ điện, tủ lạnh, bàn ghế lên vị trí cao để tránh hư hỏng.

Nhiều hộ dân dựng tấm gỗ, chất bao cát, căng bạt chắn trước cửa. Có gia đình thay phiên nhau túc trực từ nửa đêm đến sáng để theo dõi mực nước. 

Người Quảng Ninh dân bỏ xem World Cup chống ngập - Ảnh 2.

Từ sáng sớm người Quảng Ninh bỏ xem World Cup để chống ngập

ẢNH: L.N.H

Bà Phạm Thị Thanh, khu 1C, P.Cao Xanh cho biết, tình trạng ngập tại khu vực này diễn ra nhiều lần mỗi khi mưa lớn xuất hiện. Theo bà Thanh, từ khi miệng cống đầu khu dân cư được cải tạo nhỏ hơn trước, khả năng tiêu thoát nước giảm đáng kể nên chỉ cần mưa lớn kéo dài là nước nhanh chóng dâng cao.

"Đêm qua, nhiều người dân khu phố chúng tôi mất ngủ không phải để xem bóng đá mà để canh nước. Chúng tôi phải thay nhau đứng ở miệng cống vớt rác liên tục, nếu cống bị tắc thì nước sẽ tràn vào nhà nhanh hơn", bà Thanh nói.

Người Quảng Ninh dân bỏ xem World Cup chống ngập - Ảnh 3.

Người dân nháo nhác di chuyển, kê tài sản lên cao để tránh ngập

ẢNH: L.N.H

Không chỉ tại P.Cao Xanh, khu vực Bãi Muối, P.Hà Lầm cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lớn. Nhiều tuyến đường biến thành dòng nước đục ngầu. Có hộ dân cho biết nước trong nhà dâng quá đầu gối chỉ sau vài giờ mưa, buộc cả gia đình phải thức xuyên đêm để chuyển đồ đạc lên tầng cao.

Theo người dân địa phương, đây là một trong những đợt ngập đáng kể nhất từ đầu mùa mưa năm nay. Điều khiến nhiều người lo ngại là hệ thống thoát nước tại một số khu vực chưa đáp ứng được lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, khiến nước rút chậm và nguy cơ ngập tái diễn vẫn hiện hữu nếu thời tiết tiếp tục xấu.

Trong sáng 30.6, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng kiểm tra các điểm ngập, khơi thông hệ thống thoát nước và theo dõi sát diễn biến thời tiết để triển khai phương án ứng phó.

Đối với nhiều người dân Quảng Ninh, đêm qua không có những tiếng hò reo sau bàn thắng World Cup. Thay vào đó là nỗi thấp thỏm nhìn mực nước dâng từng giờ, với mong muốn duy nhất là giữ được ngôi nhà và tài sản của mình trước cơn mưa lớn.

Người Quảng Ninh dân bỏ xem World Cup chống ngập - Ảnh 4.

Nhiều người thức trắng đêm tìm cách ngăn nước tràn vào nhà

ẢNH: L.N.H

Người Quảng Ninh dân bỏ xem World Cup chống ngập - Ảnh 5.

Mưa lớn bủa vây khu vực Bãi Muối, P.Hà Lầm

ẢNH: L.N.H

Người Quảng Ninh dân bỏ xem World Cup chống ngập - Ảnh 6.

Nước ngập sâu

ẢNH: L.N.H

Người Quảng Ninh dân bỏ xem World Cup chống ngập - Ảnh 7.

Nhiều người bỏ dở xem World Cup để lo chống ngập

ẢNH: L.N.H

Người Quảng Ninh dân bỏ xem World Cup chống ngập - Ảnh 8.

Người dân khu vực các phường Hà Lầm, Cao Xanh, Hòn Gai cho biết trận mưa lớn vừa qua gây ngập sâu nhất từ đầu năm đến nay

ẢNH: L.N.H

 

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