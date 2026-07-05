Giữa bão số 1, chủ khách sạn mổ lợn đãi khách 'mắc kẹt'

Một hình ảnh đẹp, xúc động trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh), trong cơn bão số 1, gần 50 du khách lưu trú tại Khách sạn Đông Á phải ở lại đảo do toàn bộ tàu khách tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn, đã được ông chủ hào hiệp mời bữa cơm thịnh soạn.

"Khách đã ra đảo thì coi như người nhà"

Đó là câu nói mộc mạc của ông Phạm Đình Tâm, chủ Khách sạn Đông Á (đặc khu Cô Tô), khi quyết định mổ một con lợn để nấu cơm phục vụ gần 50 du khách bị mắc kẹt vì bão số 1.

Chủ nhà hàng mổ lợn đãi khách ẢNH: THU BÁU

Bên ngoài, gió vẫn từng cơn quất qua hàng cây ven biển, mưa xối xả phủ kín mặt đảo. Những chuyến tàu khách đều đã tạm dừng để bảo đảm an toàn. Không ai biết chính xác khi nào biển mới lặng để trở về đất liền. Trong hoàn cảnh ấy, căn bếp của khách sạn lại đỏ lửa từ sáng sớm.

Người thái thịt, người nhặt rau, người nhóm bếp. Chỉ sau ít giờ, những mâm cơm nóng hổi lần lượt được bày ra trong tiếng cười nói rôm rả của những vị khách vốn còn đầy tâm trạng cách đó ít giờ.

Ông Phạm Đình Tâm kể, khi nghe thông báo tàu dừng chạy vì bão số 1, điều ông nghĩ đến đầu tiên không phải là chuyện kinh doanh, mà là làm sao để những vị khách đang lưu trú cảm thấy yên tâm nhất.

"Mưa bão thì ai cũng sốt ruột. Mình chỉ nghĩ đơn giản khách đến với mình thì phải chăm cho chu đáo. Có bữa cơm đông đủ, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện sẽ đỡ lo hơn rất nhiều", ông Tâm chia sẻ.

Theo ông, toàn bộ chi phí bữa ăn đều do khách sạn tự chuẩn bị. Không ít nhân viên vốn được nghỉ tránh bão cũng chủ động quay lại phụ bếp, cùng lo từng bữa cơm cho du khách.

"Chúng tôi thực sự xúc động"

Có mặt trong bữa cơm đặc biệt ấy, anh Lê Ngọc Muộn (du khách đến từ tỉnh Hòa Bình) cho biết chuyến nghỉ dưỡng của gia đình bất ngờ kéo dài vì bão số 1, nhưng điều khiến anh nhớ nhất lại không phải những cơn gió mạnh ngoài khơi.

Du khách được chủ khách sạn chiêu đãi bữa cơm thịnh soạn trên đảo giữa lúc bão số 1 đổ bộ ẢNH: THU BÁU

"Đi du lịch gặp bão thì ai cũng lo. Nhưng khi thấy chủ khách sạn và mọi người tất bật nấu ăn, hỏi han từng gia đình, cảm giác bất an gần như tan biến. Chúng tôi thực sự xúc động", anh Muộn nói.

Cùng chung cảm nhận, anh Vũ Mạnh Hồng (du khách Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên anh trải qua một cơn bão trên đảo.

"Điều đáng nhớ nhất không phải là mưa gió, mà là tình cảm của người dân địa phương. Một bữa cơm giữa lúc bão về khiến khoảng cách giữa người xa lạ và người thân gần như không còn", anh Hồng chia sẻ.

Theo chính quyền đặc khu Cô Tô, để bảo đảm an toàn trước diễn biến của bão số 1, toàn bộ tàu khách tuyến đảo đã tạm dừng hoạt động. Các cơ sở lưu trú được yêu cầu bảo đảm điều kiện ăn ở, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết và phối hợp chăm sóc du khách trong thời gian lưu trú.