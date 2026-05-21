Cứu hộ 8 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở vùng biển đặc khu Cô Tô

Lã Nghĩa Hiếu
21/05/2026 17:50 GMT+7

Sự cố tàu cá gặp nạn khi đâm phải đá ngầm trên vùng biển đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) trong đêm mưa lớn, khiến chiếc tàu có nguy cơ bị chìm trên biển. Lực lượng biên phòng đã kịp thời cứu hộ an toàn 8 ngư dân trên tàu gặp nạn.

Rạng sáng 21.5, Đồn Biên phòng Cô Tô phối hợp Đồn Biên phòng Thanh Lân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cứu hộ thành công 8 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Cô Tô, đưa toàn bộ người và tài sản quan trọng vào bờ an toàn.

Tàu cá chở 8 ngư dân đâm vào đá ngầm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tàu cá TH-92545-TS do ngư dân Hoàng Văn Tùng (44 tuổi, trú tại xã Quảng Xương, Thanh Hóa) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang di chuyển tại khu vực đông bắc hòn Bảy Sao thì gặp mưa lớn, trời tối, tầm nhìn hạn chế.

Trong quá trình di chuyển, tàu va chạm mạnh vào bãi đá ngầm khiến phần mũi tàu bị bục lớn, nước tràn nhanh vào khoang, tàu đứng trước nguy cơ chìm giữa biển. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 8 ngư dân. 

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cô Tô khẩn trương triển khai lực lượng cứu nạn. Một tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy lập tức vượt sóng tiếp cận hiện trường giữa điều kiện thời tiết xấu.

Lực lượng Biên phòng Cô Tô tiếp cận nơi tàu cá gặp nạn

Sau nhiều giờ triển khai cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 8 ngư dân cùng các tài sản, ngư cụ thiết yếu vào bờ an toàn.

Ngoài lực lượng trực tiếp cứu nạn trên biển, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tăng cường 9 cán bộ, chiến sĩ thường trực tại âu cảng hỗ trợ bốc xếp ngư cụ, chăm sóc y tế và ổn định tinh thần cho các ngư dân.

Hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định. Lực lượng chức năng đang phối hợp xây dựng phương án trục vớt, lai dắt tàu cá gặp nạn về Vân Đồn để sửa chữa.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp trên biển, lực lượng chức năng khuyến cáo ngư dân cần thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển khi mưa lớn, tầm nhìn xấu; đồng thời kiểm tra kỹ phương tiện, duy trì liên lạc và trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh trước mỗi chuyến ra khơi.

Sau nhiều ngày bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 95209TS của ngư dân Quảng Ngãi cùng 14 thuyền viên đã được tàu cá địa phương hỗ trợ lai dắt, đưa vào cảng Sa Kỳ an toàn.

