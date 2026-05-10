Thời sự

Tìm thấy ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển Cô Tô

Lã Nghĩa Hiếu
10/05/2026 13:00 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy ngư dân mất tích cuối cùng trong vụ chìm tàu cá gần Cô Tô, cả 4 thuyền viên hiện đều an toàn.

Thông tin từ UBND đặc khu Cô Tô cho biết lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương đã tìm thấy anh Lê Văn Bền (58 tuổi, quê Ninh Bình), ngư dân mất tích cuối cùng trong vụ chìm tàu cá xảy ra trên vùng biển Cô Tô.

Ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển Cô Tô được tìm thấy

Theo thông tin ban đầu, sức khỏe của anh Bền hiện ổn định sau nhiều giờ trôi dạt trên biển. Như vậy, toàn bộ 4 thuyền viên trong vụ chìm tàu cá tại Cô Tô đều đã được cứu sống an toàn.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 9.5, thuyền câu do ông Nguyễn Văn Tùng (58 tuổi, trú khu 4, đặc khu Cô Tô) làm chủ, khi đang khai thác thủy sản thì gặp sự cố bục thuyền, nước tràn vào khiến phương tiện bị chìm.

Thời điểm xảy ra vụ chìm tàu cá, trên thuyền có 4 người gồm ông Nguyễn Văn Tùng, ông Nguyễn Mạnh Hùng (25 tuổi, quê Thanh Hóa), ông Lê Văn Út (36 tuổi, quê Cần Thơ) và ông Lê Văn Bền. Vị trí tàu cá gặp nạn được xác định cách Cô Tô khoảng 7 hải lý.

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Tùng, khi tàu cá bị chìm, cả 4 ngư dân đã rời thuyền và trôi dạt trên biển. Sau đó, 3 người gồm ông Tùng, ông Hùng và ông Út được một tàu cá phát hiện, cứu vớt kịp thời. Riêng anh Lê Văn Bền mất tích nhiều giờ trên biển.

Ngay sau vụ chìm tàu cá, Đảng ủy và UBND đặc khu Cô Tô đã huy động lực lượng chức năng phối hợp cùng ngư dân triển khai tìm kiếm xuyên đêm. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng điều động lực lượng hỗ trợ công tác cứu nạn.

Qua vụ việc chìm tàu cá tại Cô Tô, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân và ngư dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trước khi ra khơi; tuyệt đối không chủ quan trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường trên biển để hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

