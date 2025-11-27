Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Diễn biến thời tiết phức tạp, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra cảnh báo

Bích Thanh
Bích Thanh
27/11/2025 15:44 GMT+7

Ngày 27.11, Sở GD-ĐT TP.HCM phát cảnh báo đến các trường học về diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay trên địa bàn TP và các tỉnh, thành lân cận, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra triều cường dâng cao, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất đá, gió mạnh, lốc xoáy, sóng biển cao, nước xoáy bất thường.

Diễn biến thời tiết phức tạp, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra cảnh báo - Ảnh 1.

Học sinh THCS tại TP.HCM tham gia hoạt động giáo dục ngoài nhà trường

ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, trong cảnh báo đến các trường học, Sở GD-ĐT TP.HCM nêu diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay trên địa bàn TP và các tỉnh, thành lân cận, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra triều cường dâng cao, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất đá, gió mạnh, lốc xoáy, sóng biển cao, nước xoáy bất thường… có thể ảnh hưởng đến an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh và giáo viên.

Vì vậy, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trên tinh thần linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Đồng thời đề nghị rà soát toàn bộ kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại đơn vị đã và đang dự kiến triển khai trong giai đoạn thời tiết cực đoan. Căn cứ dự báo thời tiết, tình hình mưa lũ tại địa phương dự kiến tổ chức để cân nhắc điều chỉnh thời gian, nội dung, địa điểm, hình thức tổ chức cho phù hợp, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa tạo điều kiện duy trì các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa thiết thực, hiệu quả.

Lưu ý có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi nhận được thông tin, cảnh báo từ cơ quan chuyên môn về mưa lớn kéo dài, lốc xoáy, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu trên tuyến đường hoặc tại địa điểm tổ chức; kịp thời tổ chức sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn theo phương châm "an toàn là trên hết".

Cân nhắc điều chỉnh thời gian, rút ngắn chương trình hoặc chuyển sang hình thức tổ chức tại trường, địa điểm an toàn hơn khi điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Không khuyến khích khởi hành các chuyến đi vào ban đêm; trường hợp đặc biệt phải có phương án đảm bảo an toàn, phân công lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ.

Theo yêu cầu của ngành GD-ĐT, các trường chủ động xây dựng phương án thay thế (thay đổi lịch, thay đổi địa điểm, thay đổi hình thức tổ chức…) nếu tình hình thời tiết diễn biến bất thường, có nguy cơ mất an toàn. Hiệu trưởng xem xét, quyết định việc điều chỉnh, rút ngắn chương trình hoặc tạm hoãn hoạt động trên cơ sở đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời hạn chế tối đa việc xáo trộn, gián đoạn không cần thiết đối với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Không để áp lực về tiến độ, chi phí làm ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn liên quan đến an toàn.

Xem thêm bình luận